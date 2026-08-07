لا ناقلات نفط تغادر خارك منذ أسابيع

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، استنادا إلى صور أقمار صناعية وبيانات شحن، أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تعطيل نقل الخام من خارك، الميناء لصادرات النفط في البلاد، إذ لم تشهد تحميل أي ناقلة نفط منذ أسبوع على الأقل، مما يشير إلى أن الحصار البحري الأميركي المتجدد قد أدى إلى توقف مبيعات النفط الخام في . وأظهرت صور الأقمار الصناعية خلو أرصفة التحميل الثلاثة في ميناء خارك من الناقلات لفترة طويلة.

ونقلت الصحيفة عن منظمة "متحدون ضد النووية" أنها لم ترصد مغادرة أي ناقلة محملة بالنفط الخام الإيراني من بنجاح منذ 12 .