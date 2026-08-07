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عربي-دولي

لا ناقلات نفط تغادر خارك منذ أسابيع

Lebanon 24
07-08-2026 | 14:36
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لا ناقلات نفط تغادر خارك منذ أسابيع
لا ناقلات نفط تغادر خارك منذ أسابيع photos 0
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كشفت صحيفة فايننشال تايمز، استنادا إلى صور أقمار صناعية وبيانات شحن، أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تعطيل نقل النفط الخام الإيراني من جزيرة خارك، الميناء الرئيسي لصادرات النفط في البلاد، إذ لم تشهد الجزيرة تحميل أي ناقلة نفط منذ أسبوع على الأقل، مما يشير إلى أن الحصار البحري الأميركي المتجدد قد أدى إلى توقف مبيعات النفط الخام في طهرانوأظهرت صور الأقمار الصناعية خلو أرصفة التحميل الثلاثة في ميناء خارك من الناقلات لفترة طويلة.

ونقلت الصحيفة عن منظمة "متحدون ضد إيران النووية" أنها لم ترصد مغادرة أي ناقلة محملة بالنفط الخام الإيراني من الخليج بنجاح منذ 12 تموز.

 
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