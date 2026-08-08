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عربي-دولي

من لايبتسيغ إلى ميشرنيش.. مسيّرات غامضة فوق ألمانيا

Lebanon 24
08-08-2026 | 14:11
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من لايبتسيغ إلى ميشرنيش.. مسيّرات غامضة فوق ألمانيا
من لايبتسيغ إلى ميشرنيش.. مسيّرات غامضة فوق ألمانيا photos 0
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أعلنت القوات المسلحة الألمانية رصد طائرتين مسيّرتين فوق قاعدة عسكرية في غرب البلاد، بعد يومين من العثور على مسيّرة محملة بمتفجرات داخل مطار لايبتسيغ للشحن.
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وقالت قيادة القوات المشتركة إن أجهزة المراقبة في قاعدة ميشرنيش رصدت المسيرتين قرابة الساعة العاشرة مساء الخميس، قبل تأكيد مشاهدتهما وانتشار عناصر الشرطة العسكرية في الموقع.

وفتحت شرطة مدينة أويسكيرشن تحقيقاً لتحديد مصدر الطائرتين والجهة التي تقف خلف تشغيلهما، من دون إعلان تفاصيل إضافية.

وسبق الحادث العثور، قبيل منتصف ليل الثلاثاء، على طائرة مسيّرة مزودة بمتفجرات في مطار لايبتسيغ، قرب طائرات نقل أوكرانية. وتمكنت الجهات المختصة من تفكيكها وإبطال مفعولها.

وبعد إغلاق المطار، اضطرت طائرة إلى إعادة محاولة الهبوط، قبل أن تصطدم بجسم طائر صغير مجهول يُشتبه في أنه مسيّرة ثانية.

ووصف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت الحادث بأنه يمثل "مستوى جديداً من الخطورة"، قبل أن يتحدث عن هجوم "هجين" تقف خلفه "قوى أجنبية"، من دون تسمية دولة محددة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين مطلعين على تقارير استخباراتية ترجيحهم ارتباط مسيّرة لايبتسيغ بالحكومة الروسية. كما أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤول دفاعي أميركي، بأنها قد تكون تابعة لجهاز استخبارات روسي، من دون صدور تأكيد ألماني رسمي.

وتأتي الحوادث وسط تزايد التقارير عن تحليق مسيرات مجهولة فوق مطارات ومنشآت أوروبية، بعدما تسببت وقائع مماثلة خلال العام الماضي في إلغاء عشرات الرحلات وتعطيل حركة آلاف المسافرين. (العربية)
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