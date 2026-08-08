تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا تشطب اسم جراح عربي.. ماذا فعل؟

Lebanon 24
08-08-2026 | 15:07
A-
A+
بريطانيا تشطب اسم جراح عربي.. ماذا فعل؟
بريطانيا تشطب اسم جراح عربي.. ماذا فعل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قررت هيئة القضاء التأديبي الطبي في بريطانيا شطب اسم الجراح المصري ياسر عدلي عبد الرحمن من السجل الطبي، بعد ثبوت ارتكابه أخطاء جسيمة خلال عملية طارئة عام 2020، إلى جانب تقصيره في متابعة حالة المريض بعد الجراحة.
Advertisement

وكان عبد الرحمن، خريج كلية الطب في جامعة عين شمس عام 1993، يعمل جراحاً استشارياً مؤقتاً في مستشفى "رويال أولدهام" بمدينة مانشستر، عندما أجرى في 25 آب 2020 عملية لمريض يعاني مشكلة في الأمعاء.

ووفق قرار هيئة خدمات محاكم الممارسين الطبيين البريطانية "MPTS"، أجرى الجراح توصيلاً خاطئاً بين جزء من الأمعاء الدقيقة والمعدة، ما أدى إلى تكوّن "حلقة مغلقة" أعاقت المسار الطبيعي لمحتويات الجهاز الهضمي، فيما تُرك جزء آخر من الأمعاء داخل التجويف البطني.

وعانى المريض بعد العملية آلاماً متزايدة وقيئاً واضطرابات في حركة الأمعاء، إلا أن المحكمة خلصت إلى أن عبد الرحمن لم يتعامل بصورة مناسبة مع المؤشرات التحذيرية، ولم يطلب رأياً جراحياً ثانياً في الوقت المناسب.

وفي 15 أيلول 2020، تولى استشاري آخر متابعة الحالة وأجرى عملية ثانية اكتشف خلالها الخطأ، قبل أن يزيل التوصيل السابق وينشئ فتحة معوية لتصريف محتويات الأمعاء.

ووصف خبير طبي استعانت به المحكمة الإجراء بأنه بالغ الخطورة و"غير متوافق مع الحياة" في حال عدم تصحيحه.

كما شملت القضية مخالفة عبد الرحمن قيوداً فُرضت على تسجيله الطبي في تموز 2021، بعدما بدأ العمل في أيرلندا عام 2022 من دون إخطار المجلس الطبي البريطاني، خلافاً للشروط المفروضة عليه.

وبعد جلسات امتدت من 6 إلى 22 تموز 2026، قررت الهيئة أن أهلية عبد الرحمن لممارسة الطب باتت منتفية، وأمرت بمحو اسمه فوراً من السجل الطبي البريطاني.

ويُعد الشطب أقصى عقوبة مهنية تفرضها الهيئة، ويعني فقدان الطبيب حق ممارسة المهنة في المملكة المتحدة، مع بقاء حقه في اللجوء إلى إجراءات الطعن القانونية المتاحة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ردود فعل عربية ودولية تدعم "اتفاق الإطار" وتؤكد سيادة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة دعم لفضل شاكر... ماذا فعل فنان عربيّ خلال حفله في سوريا؟
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إجراء مُفاجئ.. "مايكروسوفت" تشطب 4800 وظيفة
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" مؤخراً في "علي الطاهر"؟ "معاريف" تكشف
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

روسيا اليوم

عبد الرحمن

البريطانية

البريطاني

المملكة

مانشستر

الرحمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:40 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-08-09
Lebanon24
04:40 | 2026-08-09
Lebanon24
04:34 | 2026-08-09
Lebanon24
04:32 | 2026-08-09
Lebanon24
04:31 | 2026-08-09
Lebanon24
04:30 | 2026-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24