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عربي-دولي

تضاعف خلال ليلة واحدة.. حريق يطرد الآلاف من منطقة العنب في كندا

Lebanon 24
08-08-2026 | 23:15
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تضاعف خلال ليلة واحدة.. حريق يطرد الآلاف من منطقة العنب في كندا
تضاعف خلال ليلة واحدة.. حريق يطرد الآلاف من منطقة العنب في كندا photos 0
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أمرت السلطات الكندية آلاف السكان بمغادرة منازلهم في منطقة تشتهر بمزارع العنب والبساتين في إقليم كولومبيا البريطانية، بعدما تضاعفت مساحة حريق غابات سريع الانتشار خلال ليلة واحدة تقريباً.
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وأعلن الإقليم حالة الطوارئ مع استمرار اندلاع الحرائق في مناطق متفرقة من غرب كندا، بينما خرج حريق "بالد رينج" عن السيطرة وامتد إلى نحو 9500 هكتار.

وشملت أوامر الإجلاء سمرلاند وبيتش لاند ومناطق أخرى غرب بحيرة أوكاناغان، وسط تقارير عن تضرر مزارع ومنازل وممتلكات، من دون تحديد حجم الخسائر حتى الآن.

وقال رئيس وزراء الإقليم ديفيد إيبي إن بعض السكان حوصروا نتيجة التغير السريع في الظروف واحتاجوا إلى الإنقاذ، واصفاً الوضع بأنه "شديد التقلب والتهديد".

وانقطعت الكهرباء عن سمرلاند، الواقعة على بُعد نحو 45 كيلومتراً من كيلونا، فيما طلبت البلدية من السكان غلي المياه قبل استخدامها للشرب، بعدما دخلت مياه غير معالجة إلى الشبكة بسبب الخطر الذي يهدد محطة المعالجة.

وانتشر نحو 1500 رجل إطفاء في أنحاء كولومبيا البريطانية، حيث أصدرت السلطات 38 أمر إخلاء و49 تنبيهاً مرتبطاً بأكثر من 100 حريق.

وأتت حرائق الغابات على نحو أربعة ملايين هكتار في كندا منذ بداية العام، فيما تلقت البلاد مساعدات من المكسيك وأستراليا وفرنسا ونيوزيلندا للمساهمة في السيطرة على النيران.
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