مؤلم جدًا.. المرض ينتشر في جسم بايدن وابنه يكشف خطورة حالته!

كشف هانتر أن سرطان البروستاتا الذي يعاني منه والده، الرئيس الأميركي السابق ، انتشر إلى العظام ومناطق أخرى من جسده، متسبباً له بآلام شديدة.

وقال هانتر في مقابلة مع هيئة الإذاعة " ": "تفشى السرطان وانتقل إلى عظامه وما وراءها. إنه مؤلم للغاية وموهن من جوانب عديدة"، واصفاً متابعة معاناة والده بأنها مؤلمة للعائلة.

ورفض متحدث باسم بايدن، البالغ 83 عاماً، التعليق على تصريحات نجله أو تقديم تحديث طبي بشأن حالته.

وكان الرئيس السابق قد أعلن في أيار 2025، بعد أقل من أربعة أشهر على مغادرته ، إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا انتشر إلى العظام. وأعلن مكتبه لاحقاً خضوعه للعلاجين الإشعاعي والهرموني.

ورغم المرض، حافظ بايدن على حضور علني محدود، وشارك في حزيران في افتتاح مكتبة الرئاسية في شيكاغو. كما يستعد لإصدار مذكراته الرئاسية في 17 تشرين الثاني المقبل.