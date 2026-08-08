تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مؤلم جدًا.. المرض ينتشر في جسم بايدن وابنه يكشف خطورة حالته!

Lebanon 24
08-08-2026 | 23:32
A-
A+
مؤلم جدًا.. المرض ينتشر في جسم بايدن وابنه يكشف خطورة حالته!
مؤلم جدًا.. المرض ينتشر في جسم بايدن وابنه يكشف خطورة حالته! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف هانتر بايدن أن سرطان البروستاتا الذي يعاني منه والده، الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، انتشر إلى العظام ومناطق أخرى من جسده، متسبباً له بآلام شديدة.

وقال هانتر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "تفشى السرطان وانتقل إلى عظامه وما وراءها. إنه مؤلم للغاية وموهن من جوانب عديدة"، واصفاً متابعة معاناة والده بأنها مؤلمة للعائلة.   

ورفض متحدث باسم بايدن، البالغ 83 عاماً، التعليق على تصريحات نجله أو تقديم تحديث طبي بشأن حالته.

وكان الرئيس السابق قد أعلن في أيار 2025، بعد أقل من أربعة أشهر على مغادرته البيت الأبيض، إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا انتشر إلى العظام. وأعلن مكتبه لاحقاً خضوعه للعلاجين الإشعاعي والهرموني.

ورغم المرض، حافظ بايدن على حضور علني محدود، وشارك في حزيران في افتتاح مكتبة باراك أوباما الرئاسية في شيكاغو. كما يستعد لإصدار مذكراته الرئاسية في 17 تشرين الثاني المقبل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ابنة فيفي عبده تكشف حالة والدتها الصحية
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف أمرًا خطيرًا: سفن هرمز العالقة قد تنشر مرضًا بيولوجياً حول العالم!
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنتها انتصرت على المرض.. نايلة تويني تسرد تفاصيل رحلة العلاج
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
داني غلوفر يُعلن عن إصابته بمرض "الزهايمر": حالتي ستتغيّر مع مرور الوقت
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

باراك أوباما

البريطانية

البريطاني

بيت الأب

جو بايدن

بي بي سي

أوباما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:40 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-08-09
Lebanon24
04:40 | 2026-08-09
Lebanon24
04:34 | 2026-08-09
Lebanon24
04:32 | 2026-08-09
Lebanon24
04:31 | 2026-08-09
Lebanon24
04:30 | 2026-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24