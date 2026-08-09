أسرارٌ عن زوجة نتنياهو... ماذا كشفت شهادات لموظفين في منزلها؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة " " الإسرائيليّة، نقلت شهادات عن عاملين سابقين في مقرّ إقامة رئيس الحكومة ، كشفوا عن تعرّضهم للإهانة والصراخ وسوء المعاملة، من قبل زوجته سارة إلى جانب تكليفهم بمهام تتجاوز طبيعة أعمالهم.

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كما أشار إلى أنّ " كانت تكلف العاملين بمهام اعتبرها غير ضرورية"، وقال إنه "طلب منه إحضار الطعام لها وبعد جلبه، اتهمته بالتسبب في زيادة وزنها".



ولفت إلى أنه استدعي بعد منتصف الليل للعودة من منزله إلى مركز رعاية الأطفال من أجل تسخين وعاء من الحساء لسارة نتنياهو.



وأضاف أنه استدعي في مناسبة أخرى في وقت متأخر من الليل لمجرد توديعها، وأن العاملين كان يطلب منهم الانتظار حتى يخلد الزوجان إلى النوم، وأنه كان يعمل أحيانا لساعات طويلة وصلت، إلى 19 ساعة في اليوم.



وذكر أن عمله كان يشهد نوبات صراخ واهانات وغضب من سارة نتنياهو، وكانت تلقي الأطباق على الأرض فضلا عن القيام بتقليده أمام الموظفين للسخرية منه.



ولفت إلى أنه وخلال تناول عائلة نتنياهو الطعام في ، تساقط قش على الطاولة، وتبين لاحقا أن زوجها كان أمر بفتح سقف القش، لكنها طلبت إعادة ترتيب الطاولة وقامت بإمساك أدواتها للمادة ما تسبب في سقوط الأطباق وتحطمها.



وشملت الشهادات أيضا إفادة ، التي عملت طاهية وقالت إنها تعرضت في إحدى المرات للضرب على يدها من قبل سارة، بعدما فتحت الخزانة في المطبخ قبل غسل يديها، وأمرتها بعدم لمس الخزانة بأيد متسخة.



وكشفت أن سارة كانت تدخل في نوبات غضب، بعد شرب ، كما أن حادثة إغماء وقعت لها، لكنهم لم يسمحوا لسيارة الإسعاف بالحضور، واستدعي ابنها بالسيارة لنقلها إلى المستشفى، وعلاوة على ذلك، لم تتصل بها سارة نتنياهو للسؤال عن وضعها. وتعود إحدى أبرز الشهادات إلى جاي إلياهو، الذي عمل عامل صيانة في مقرّ إقامة بين عامي 2011 و2012، وقال إنه رغم تصنيفه عاملا للصيانة، كان يُطلب منه القيام بأعمال تتعلق بتقديم الطعام وخدمة أفراد العائلة في الطابق الأرضي.كما أشار إلى أنّ " كانت تكلف العاملين بمهام اعتبرها غير ضرورية"، وقال إنه "طلب منه إحضار الطعام لها وبعد جلبه، اتهمته بالتسبب في زيادة وزنها".ولفت إلى أنه استدعي بعد منتصف الليل للعودة من منزله إلى مركز رعاية الأطفال من أجل تسخين وعاء من الحساء لسارة نتنياهو.وأضاف أنه استدعي في مناسبة أخرى في وقت متأخر من الليل لمجرد توديعها، وأن العاملين كان يطلب منهم الانتظار حتى يخلد الزوجان إلى النوم، وأنه كان يعمل أحيانا لساعات طويلة وصلت، إلى 19 ساعة في اليوم.وذكر أن عمله كان يشهد نوبات صراخ واهانات وغضب من سارة نتنياهو، وكانت تلقي الأطباق على الأرض فضلا عن القيام بتقليده أمام الموظفين للسخرية منه.ولفت إلى أنه وخلال تناول عائلة نتنياهو الطعام في ، تساقط قش على الطاولة، وتبين لاحقا أن زوجها كان أمر بفتح سقف القش، لكنها طلبت إعادة ترتيب الطاولة وقامت بإمساك أدواتها للمادة ما تسبب في سقوط الأطباق وتحطمها.وشملت الشهادات أيضا إفادة ، التي عملت طاهية وقالت إنها تعرضت في إحدى المرات للضرب على يدها من قبل سارة، بعدما فتحت الخزانة في المطبخ قبل غسل يديها، وأمرتها بعدم لمس الخزانة بأيد متسخة.وكشفت أن سارة كانت تدخل في نوبات غضب، بعد شرب ، كما أن حادثة إغماء وقعت لها، لكنهم لم يسمحوا لسيارة الإسعاف بالحضور، واستدعي ابنها بالسيارة لنقلها إلى المستشفى، وعلاوة على ذلك، لم تتصل بها سارة نتنياهو للسؤال عن وضعها.

وكانت أحدث ، بحسب الصحيفة، دعوى رفعها الموظف يحيئيل أوهاف عمي، الذي عمل خلال العام الماضي في مقرّ نتنياهو، وأكد فيها أنه "تعرض للإهانة والصراخ والشتائم، وطلب منه في إحدى المرات تنظيف أرضية المطبخ زحفا".



وقال الموظف، وهو في الـ61 من عمره، إن سارة نتنياهو تمنت له الإصابة بالسرطان والموت، وإنها قالت له بعد أن زعمت أنه مصاب بـ"التوحد": "أنا الطبيبة النفسية رقم واحد في البلاد، ولا منافس لي". (العربية)