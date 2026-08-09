ثمن الحرب مع إيران... ما هي خسائر أميركا من الصواريخ الإعتراضيّة؟

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ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّه منذ اندلاع الحرب مع في شباط 2026، وجدت نفسها تخوض معركة اعتراض صاروخي غير مسبوقة، استهلكت خلالها أميركا آلاف الذخائر الاعتراضية والهجومية، وأثارت مخاوف داخل "البنتاغون" من تراجع المخزون الإستراتيجي في وقت تتواصل فيه الحرب في وتتصاعد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وأوضح تحقيق نشرته صحيفة " تايمز" الأميركية، أنّ معظم الأسلحة التي أرسلتها إلى كانت مدرعات ودبابات وذخائر مدفعية وصواريخ مضادة للدروع، بينما استنزفت الحرب مع إيران نوعًا مختلفًا تمامًا من الذخائر، تَمثَّل في صواريخ الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى التي يعتمد عليها الجيش الأميركي في مواجهة القوى الكبرى.وأشار التقرير إلى أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا أسهمت في خفض بعض المخزونات، لكنها ليست السبب وراء الأزمة الحالية؛ لأن الذخائر المستخدمة فوق سماء إيران تختلف عن تلك المستخدمة على .ووفق تقديرات الباحث مارك كانسيان من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، استخدمت الولايات المتحدة خلال الحرب، نحو 1200 صاروخ باتريوت من أصل 2330، وأكثر من 1000 صاروخ توماهوك من أصل 3000، وأكثر من 1100 صاروخ JASSM من أصل 4400.كذلك استخدم الجيش الأميركي ما بين 130 و250 صاروخ SM-3 من أصل 410، وما بين 90 و370 صاروخ SM-6 من أصل 1160، وما بين 190 و290 صاروخ ثاد من أصل نحو 360 صاروخًا.وتعكس هذه الأرقام أكبر استنزاف لمنظومات الاعتراض منذ دخولها الخدمة.وكانت منظومتا باتريوت وثاد الأكثر استنزافًا خلال الحرب، بعدما تصدرتا مهمة اعتراض الصواريخ الباليستية .وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة فقدت ما يقارب 65% من مخزونها من صواريخ باتريوت، فيما كشف مسؤولون مطلعون لشبكة "CNN" أن مخزون صواريخ ثاد انخفض إلى مستويات وُصفت بأنها "خطيرة للغاية"، بعدما استُهلك ما يقارب أربعة أخماس المخزون خلال أشهر قليلة.ويرى المركز أن إعادة بناء مخزون ثاد وحده قد تحتاج إلى 3 سنوات أو أكثر حتى مع استمرار الإنتاج الحالي. (ارم نيوز)