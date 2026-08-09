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عربي-دولي

"الصيني" من بين الموقوفين... سوريا تُطيح بخلية لـ"داعش" في القنيطرة (صور)

Lebanon 24
09-08-2026 | 09:37
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الصيني من بين الموقوفين... سوريا تُطيح بخلية لـداعش في القنيطرة (صور)
الصيني من بين الموقوفين... سوريا تُطيح بخلية لـداعش في القنيطرة (صور) photos 0
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أعلنت وزارة الداخلية السوريّة، أنّ "قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات تمكنت من الإطاحة بخلية تابعة لتنظيم "داعش" في خان أرنبة في القنيطرة، مؤلفة من 9 أشخاص وإلقاء القبض على زعيم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بـ "الصيني".
 
 
وفي هذا السياق، نشرت قوى الأمن الداخلي فس سوريا، صوراً لأفراد الخلية.
 
 
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