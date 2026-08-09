الصيني من بين الموقوفين... سوريا تُطيح بخلية لـداعش في القنيطرة (صور)

أعلنت السوريّة، أنّ " بالتعاون مع جهاز الاستخبارات تمكنت من الإطاحة بخلية تابعة لتنظيم "داعش" في خان أرنبة في ، مؤلفة من 9 أشخاص وإلقاء القبض على زعيم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بـ "الصيني".

وفي هذا السياق، نشرت قوى الأمن الداخلي فس ، صوراً لأفراد الخلية.