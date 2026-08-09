الصيني من بين الموقوفين... سوريا تُطيح بخلية لـداعش في القنيطرة (صور)

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قوى الأمن الداخلي تنشر صوراً لأفراد الخلية المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي وعلى رأسها متزعم الخلية المدعو مصعب خليل الشيخ الملقب بـ "الصيني" الذين ألقي القبض عليهم خلال العملية النوعية الأخيرة في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/w3bGkMaMm7
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) August 9, 2026
قوى الأمن الداخلي تنشر صوراً لأفراد الخلية المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي وعلى رأسها متزعم الخلية المدعو مصعب خليل الشيخ الملقب بـ "الصيني" الذين ألقي القبض عليهم خلال العملية النوعية الأخيرة في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/w3bGkMaMm7