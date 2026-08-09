حماس تتمسّك بوقف إطلاق النار وخارطة الطريق في غزة رغم رفض نتنياهو

أكدت حركة " "، اليوم الأحد، تمسّكها باتفاق وقف إطلاق النار في ، وبخارطة الطريق المرتبطة بتنفيذه، والتي أعلن الرئيس الأميركي التوصل إليها مؤخراً.



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ويأتي موقف الحركة عقب إعلان رفضه لخطة خارطة الطريق المؤلفة من 15 بنداً، والتي تتضمن بنداً ينص على تسليم حركة «حماس» والفصائل أسلحتها.

وقالت "حماس" في بيان إنها "تؤكد تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مجددةً "جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذه".

وشددت الحركة على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في "ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة"، بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات، واستكمال الانسحاب ، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، والبدء بعملية ، وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها.

كما دعت "حماس" الوسطاء ومجلس السلام إلى ضمان جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، ومنع أي خروقات أو انتهاكات من شأنها عرقلة تنفيذ الاتفاق أو تقويض مسار وقف إطلاق النار.