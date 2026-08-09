تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حماس تتمسّك بوقف إطلاق النار وخارطة الطريق في غزة رغم رفض نتنياهو

Lebanon 24
09-08-2026 | 12:32
A-
A+

حماس تتمسّك بوقف إطلاق النار وخارطة الطريق في غزة رغم رفض نتنياهو
حماس تتمسّك بوقف إطلاق النار وخارطة الطريق في غزة رغم رفض نتنياهو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكدت حركة "حماس"، اليوم الأحد، تمسّكها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبخارطة الطريق المرتبطة بتنفيذه، والتي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إليها مؤخراً.


Advertisement

ويأتي موقف الحركة عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لخطة خارطة الطريق المؤلفة من 15 بنداً، والتي تتضمن بنداً ينص على تسليم حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية أسلحتها.

وقالت "حماس" في بيان إنها "تؤكد تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مجددةً "جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذه".

وشددت الحركة على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في "ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة"، بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، والبدء بعملية إعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها.

كما دعت "حماس" الوسطاء ومجلس السلام إلى ضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، ومنع أي خروقات أو انتهاكات من شأنها عرقلة تنفيذ الاتفاق أو تقويض مسار وقف إطلاق النار.

 
 
 
مواضيع ذات صلة
حماس لرويترز: الحكة تتوقع من الوسطاء وأميركا الضغط على نتنياهو وحكومته للالتزام بخارطة الطريق
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ملتزمون بوقف النار وندعو لتمكين اللجنة الوطنية في غزة
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: انعدام الأمن ما زال قائماً في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الوطنية لإدارة غزة: نرحب بما أعلن عنه بشأن خارطة الطريق وفتح مسار نحو الشروع بتنفيذها
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

إعادة الإعمار

دونالد ترامب

الفلسطينية

الإسرائيلي

يوم الأحد

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-08-09
Lebanon24
16:21 | 2026-08-09
Lebanon24
16:00 | 2026-08-09
Lebanon24
15:45 | 2026-08-09
Lebanon24
15:30 | 2026-08-09
Lebanon24
15:00 | 2026-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24