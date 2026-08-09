باكستان: اتفاقية "مكة للدفاع المشترك" لا تزال مفتوحة أمام أي دولة في المنطقة

أكد الباكستاني محمد إسحاق دار أن اتفاقية "مكة للدفاع المشترك" لا تزال مفتوحة أمام أي دولة في المنطقة ترغب في التمسك بمبادئها الأساسية وحل الخلافات عبر الاحترام المتبادل والتعاون بالوسائل السلمية.

واوضح دار في بيان متعلق باتفاقية "مكة للدفاع المشترك" التي تم توقيعها بين وباكستان و ، إن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادات وشعوب الدول الثلاث.وأضاف أن الاتفاقية تمثل ثمرة المباحثات والتنسيق وانطلاقا من رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاستراتيجي للتعامل مع مختلف تحديات السلام والأمن ودفع مسيرة السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي مبينا أن الاتفاقية "لا تلغي أو تحل محل أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف قائمة بين هذه الدول أو بينها وبين دول أو منظمات أخرى".

وذكر وزير الخارجية الباكستاني أن "أي هجوم مسلح خارجي على أي من الدول الثلاث سيعتبر هجوما عليها جميعا بما يتوافق مع الحق الأصيل في الدفاع عن النفس فرديا وجماعيا بموجب المادة 51 من ميثاق ".

وأشار إلى أن اتفاقية مكة "ذات طبيعة دفاعية بحتة وليست موجهة ضد أي دولة" حيث يتمثل هدف الاتفاقية الوحيد "في تعزيز جهودنا المتواصلة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة بأسرها".

وقال دار إن الاتفاقية "تتوافق مع الركائز الأساسية لسياستنا الخارجية" معربا عن تطلع باكستان إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع جميع الدول بالمنطقة من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين.

وأكد الالتزام بمواصلة "الدفع نحو التسوية السلمية لجميع النزاعات وبناء مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا لشعوبنا".