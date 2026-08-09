تعيينات جديدة في هرم الأمن الإيراني

أعلنت الرئاسة تعيين محسن رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي ، في خطوة تأتي بالتزامن مع تغييرات في المناصب المرتبطة بالملفات الأمنية والسياسية في البلاد.

وقال مسؤول الشؤون الإعلامية في الرئاسة الإيرانية إن رضائي سيتولى منصب أمين للأمن القومي، وهو أحد أبرز الأجهزة المعنية بتنسيق السياسات الأمنية والاستراتيجية في .

وفي تطور متصل، أفاد موقع المرشد الإيراني بأن مجتبى عيّن محمد ذو القدر مستشارًا سياسيًا له.

ويأتي تعيين ذو القدر في منصب المستشار السياسي للمرشد ضمن سلسلة من التغييرات في الدائرة السياسية والأمنية المحيطة بالقيادة الإيرانية، في وقت تركز فيه على ملفات والتطورات العسكرية والسياسية.

ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي من المؤسسات الرئيسية في منظومة صنع القرار الإيراني، إذ يضم مسؤولين كبارًا من ، ويبحث الملفات المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية والدفاع، فيما تُرفع قراراته إلى المرشد الإيراني للمصادقة عليها وفق النظام السياسي في البلاد.