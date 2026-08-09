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عربي-دولي

تعيينات جديدة في هرم الأمن الإيراني

Lebanon 24
09-08-2026 | 14:45
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تعيينات جديدة في هرم الأمن الإيراني
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أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين محسن رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في خطوة تأتي بالتزامن مع تغييرات في المناصب المرتبطة بالملفات الأمنية والسياسية العليا في البلاد.

وقال مسؤول الشؤون الإعلامية في الرئاسة الإيرانية إن رضائي سيتولى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أحد أبرز الأجهزة المعنية بتنسيق السياسات الأمنية والاستراتيجية في إيران.

وفي تطور متصل، أفاد موقع المرشد الإيراني بأن مجتبى خامنئي عيّن محمد باقر ذو القدر مستشارًا سياسيًا له.

ويأتي تعيين ذو القدر في منصب المستشار السياسي للمرشد ضمن سلسلة من التغييرات في الدائرة السياسية والأمنية المحيطة بالقيادة الإيرانية، في وقت تركز فيه طهران على ملفات الأمن القومي والتطورات العسكرية والسياسية.

ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي من المؤسسات الرئيسية في منظومة صنع القرار الإيراني، إذ يضم مسؤولين كبارًا من مؤسسات الدولة، ويبحث الملفات المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية والدفاع، فيما تُرفع قراراته إلى المرشد الإيراني للمصادقة عليها وفق النظام السياسي في البلاد.

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