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عربي-دولي

مقاتلات أميركية تعترض طائرتين قرب نادي ترامب للغولف

Lebanon 24
09-08-2026 | 16:21
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مقاتلات أميركية تعترض طائرتين قرب نادي ترامب للغولف
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أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (NORAD) أن مقاتلتين من طراز "إف-16" اعترضتا، الأحد، طائرتين تابعتين للطيران العام قرب بيدمينستر في ولاية نيوجيرسي، حيث يقع نادي الغولف الخاص بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد دخولهما المجال الجوي الخاضع لقيود مؤقتة.

وأوضحت القوات الجوية الأميركية أن المقاتلتين رافقتا الطائرتين بأمان إلى خارج المنطقة، التي فرضت فيها قيود على حركة الطيران بالتزامن مع وجود ترامب المتوقع في النادي.

ويأتي الحادث بعد أيام من توقيف الشرطة الأميركية شخصًا قرب ملعب غولف ترامب في كاليفورنيا، بعدما شوهد يلتقط صورًا ومقاطع فيديو ويبدو أنه يراقب الإجراءات الأمنية. وعثرت الشرطة بحوزته على 16 طلقة، إضافة إلى سلاح داخل سيارته.

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