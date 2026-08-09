مقاتلات أميركية تعترض طائرتين قرب نادي ترامب للغولف

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (NORAD) أن مقاتلتين من طراز "إف-16" اعترضتا، الأحد، طائرتين تابعتين للطيران العام قرب بيدمينستر في ولاية نيوجيرسي، حيث يقع نادي الخاص بالرئيس الأميركي ، بعد دخولهما المجال الجوي الخاضع لقيود مؤقتة.

وأوضحت الأميركية أن المقاتلتين رافقتا الطائرتين بأمان إلى خارج المنطقة، التي فرضت فيها قيود على بالتزامن مع وجود المتوقع في النادي.

ويأتي الحادث بعد أيام من توقيف الشرطة الأميركية شخصًا قرب ملعب غولف ترامب في ، بعدما شوهد يلتقط صورًا ومقاطع فيديو ويبدو أنه يراقب الإجراءات الأمنية. وعثرت الشرطة بحوزته على 16 طلقة، إضافة إلى سلاح داخل سيارته.