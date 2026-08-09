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عربي-دولي

"مجلس السلام" في غزة: إسرائيل ستنسحب بعد نزع سلاح حماس

Lebanon 24
09-08-2026 | 16:00
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مجلس السلام في غزة: إسرائيل ستنسحب بعد نزع سلاح حماس
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أفادت وكالة "فرانس برس"، بأنّ الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نيكولاي ملادينوف، أكد أن "الخطة المدعومة من واشنطن للقطاع والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، هي الطريق الوحيد للمضي قُدمًا في منع تكرار هجوم السابع من تشرين الأول 2023".

وإذ أشار إلى محادثات جارية، قال: "آمل أن تفضي هذه النقاشات إلى نتيجة إيجابية للجميع".

ووصف ملادينوف المرحلة الحالية من الاتفاق بأنها "التزام يشمل الولايات المتحدة وحماس ومجلس السلام"، من دون الإشارة إلى إسرائيل.

وجدّد ملادينوف التأكيد على تطمينات أعطاها لنتانياهو في الأسبوع الماضي مفادها أن "انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل"، متراجعا عن صياغة سابقة تطرّقت إلى بدء الدولة العبرية انسحابا تدريجيا.

لكنه شدّد على أن "إسرائيل ستنسحب في نهاية المطاف إذا جرى نزع للسلاح يمكن التحقق منه".

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