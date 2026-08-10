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عربي-دولي

عراقجي وقاليباف يتلقيان دعوة لزيارة باكستان

Lebanon 24
10-08-2026 | 05:13
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عراقجي وقاليباف يتلقيان دعوة لزيارة باكستان
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف تلقيا دعوتين لزيارة باكستان، مشيراً إلى أن الزيارتين ستتمّان في الوقت المناسب.
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وقال بقائي خلال مؤتمره الصحفي إن تبادل الزيارات بين إيران وباكستان، باعتبارهما دولتين جارتين تربطهما علاقات وثيقة ومتنامية، "أمر طبيعي تماماً".

وأضاف أن وزراء الصناعة والتعدين والتجارة، والعلوم، والداخلية الإيرانيين زاروا باكستان خلال الأيام الماضية، وأجروا مباحثات حول ملفات متخصصة، مؤكداً أن العلاقات بين طهران وإسلام آباد اكتسبت أهمية متزايدة خلال الأشهر الأخيرة.

ورداً على سؤال بشأن الجهة المسؤولة عن المفاوضات، وما إذا كان الدور يعود إلى وزير الخارجية عباس عراقجي أو الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، اللواء محسن رضائي، أكد بقائي أن إيران "دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص".

وأوضح أن القرارات المتعلقة بالقضايا المهمة، ومنها المفاوضات، تُتخذ عبر مجموعة من المؤسسات المعنية، مشيراً إلى أن إيران أثبتت خلال الفترة الماضية أنها "دولة مؤسسات وليس أشخاصاً".

وهنأ بقائي رضائي بمناسبة توليه منصبه الجديد ممثلاً للمرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكداً أن وزارة الخارجية ستواصل التنسيق الكامل مع المجلس للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني.

وفي سياق آخر، قال بقائي إن القرار النهائي بشأن سفر الرئيس مسعود بزشكيان إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لم يُتخذ بعد.

وأوضح أن طهران تعتزم هذا العام أيضاً الاستفادة من فرصة المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، من دون تأكيد سفر بزشكيان بشكل نهائي.
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