3 قتلى و8 جرحى في قصف حوثي على قوات دفاع شبوة

قتل ثلاثة جنود من ، اليوم الاثنين، وأصيب ثمانية آخرون، جراء قصف شنّته ميليشيا بطائرات مسيّرة واستهدف مواقع للقوات في مديرية بيحان.

Advertisement

وذكرت مصادر طبية لـ"إرم نيوز" أن القصف استهدف معسكرًا للواء الثالث في جبهة نجد مرقد، بين بيحان وحريب على الحدود بين ومأرب، مشيرةً إلى نقل المصابين إلى مستشفيات عاصمة المحافظة.

وفي ، اندلعت فجر اليوم اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي شمال غربي المدينة، في منطقتي الدفاع الجوي والمدرجات.

وقال لمحور تعز إن القوات استهدفت تجمعات وتحركات حوثية في تبة المدرجات وجبهتي حمير والأقروض، كما قصفت مدفعيتها تحركات للميليشيات في منطقة المحرور، بالتزامن مع رصد تعزيزات حوثية باتجاه للمدينة.