3 قتلى و8 جرحى في قصف حوثي على قوات دفاع شبوة

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قتل ثلاثة جنود من قوات دفاع شبوة، اليوم الاثنين، وأصيب ثمانية آخرون، جراء قصف شنّته ميليشيا الحوثي بطائرات مسيّرة واستهدف مواقع للقوات في مديرية بيحان.
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وذكرت مصادر طبية لـ"إرم نيوز" أن القصف استهدف معسكرًا للواء الثالث في جبهة نجد مرقد، بين بيحان وحريب على الحدود بين شبوة ومأرب، مشيرةً إلى نقل المصابين إلى مستشفيات عاصمة المحافظة.
وفي محافظة تعز، اندلعت فجر اليوم اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي شمال غربي المدينة، في منطقتي الدفاع الجوي والمدرجات.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن القوات استهدفت تجمعات وتحركات حوثية في تبة المدرجات وجبهتي حمير والأقروض، كما قصفت مدفعيتها تحركات للميليشيات في منطقة المحرور، بالتزامن مع رصد تعزيزات حوثية باتجاه الجبهة الشرقية للمدينة.