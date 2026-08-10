بنغلادش تضغط على الهند لتسليم الشيخة حسينة

أكد رئيس وزراء بنغلادش طارق رحمن، الاثنين، للمبعوث الهندي الجديد ضرورة تهيئة «بيئة مواتية» لتعزيز العلاقات الثنائية، في وقت تضغط فيه دكا على نيودلهي لتسليم رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة المقيمة في الهند، وفق «رويترز».



وجاءت تصريحات رحمن خلال أول لقاء له مع المفوض السامي الهندي لدى بنغلادش دينيش تريفيدي، في إطار مساعي حكومته، التي تولت السلطة قبل ستة أشهر، لتحسين العلاقات مع الهند ومعالجة ملفات الخلاف القائمة منذ الإطاحة بحسينة في أغسطس/آب 2024.



وقال مكتب رئيس الوزراء إن رحمن شدد على ضرورة توفير أجواء مناسبة لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، فيما دعت بنغلادش الهند إلى تسريع تسليم حسينة.



وتقيم حسينة في الهند منذ سقوط حكومتها، وتواجه محاكمات في بنغلادش، بعدما صدر بحقها حكم بالإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني.