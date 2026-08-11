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عربي-دولي

الناتو يختبر مسيّرات هجومية ذاتية التشغيل في أوكرانيا

Lebanon 24
11-08-2026 | 01:46
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الناتو يختبر مسيّرات هجومية ذاتية التشغيل في أوكرانيا
الناتو يختبر مسيّرات هجومية ذاتية التشغيل في أوكرانيا photos 0
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أفاد نائب مدير شركة "تين" المتخصصة في تصنيع أجهزة كشف الطائرات المسيرة، دميتري سادوفنيك، بأن دول الناتو بدأت باختبار شبكة عصبية عسكرية للطائرات المسيرة الهجومية في أوكرانيا.

وقال سادوفنيك في حديث لوكالة "نوفوستي": "أوكرانيا أصبحت بمثابة ساحة اختبار. يجمع الناتو هناك كميات ضخمة من البيانات. نشهد الآن المرحلة الأولى من تطبيق الخوارزميات المدربة على هذه البيانات في عمليات صنع القرار. من الواضح أن مجموعة البيانات مُجمّعة بناء على أنماط رد الفعل، وإجراءات الاستجابة، وهيكلية وسرعة صنع القرار".

وحسب الخبير، فإن استخدام طائرات "هورنت" الهجومية المسيرة المزودة بأنظمة رؤية حاسوبية وأنظمة تتبع الأهداف الآلية دليل على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف سادوفنيك، أن مما يشير أيضا إلى الاستخدام العملي لخوارزميات الذكاء الاصطناعي هو استخدام منصة "بريف 1 داتا روم" Brave1 Dataroom، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة "بالانتير" الأمريكية لتدريب واختبار نماذج الذكاء الاصطناعي العسكرية استنادا إلى بيانات ميدانية حقيقية.

وفي شباط الماضي، ذكر سادوفنيك أن دول الناتو تستخدم النزاع في أوكرانيا لتدريب شبكتها العصبية العسكرية التي ستكون قادرة على التحكم في الطائرات المسيرة الهجومية بدون مشغل.

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