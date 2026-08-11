تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

هذه خسائر أميركا من جراء الضربات الإيرانية

Lebanon 24
11-08-2026 | 04:00
A-
A+
هذه خسائر أميركا من جراء الضربات الإيرانية
هذه خسائر أميركا من جراء الضربات الإيرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الخسائر الأميركية الناتجة عن تضرر معداتها ومنشآتها العسكرية في الشرق الأوسط نتيجة الضربات الانتقامية الإيرانية، تقدر بنحو 13 مليار دولار.

وأضافت أنه "في خلال فترة العدوان على إيران، شنت القوات الإيرانية ردا على ذلك أكثر من 2000 ضربة جوية وصاروخية وبطائرات مسيرة، مما ألحق أضرارا بـ 20 منشأة على الأقل تستخدمها القوات الأمريكية في المنطقة. وأشار جونز إلى تضرر أو تدمير ما مجموعه أكثر من 42 طائرة عسكرية أمريكية، بما في ذلك طائرات كانت متمركزة في القواعد الجوية".

وترى الصحيفة، أنه في خلال الأسابيع الأخيرة، تسعى واشنطن وطهران، بمشاركة وسطاء إقليميين، إلى التوافق على شروط اتفاق جديد لإنهاء النزاع. وكان ترامب قد صرح في 9 أغسطس بأن واشنطن تجري مفاوضات مع طهران، زاعما في الوقت ذاته بتدهور الوضع الاقتصادي الإيراني.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد أن أعلن ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع طهران في 18 حزيران لم يعد ساري المفعول. وعقب هذا الإعلان، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات على منشآت داخل الأراضي الإيرانية، حيث بررت القيادة المركزية الأمريكية هذه الهجمات بأنها جاءت ردا على أعمال استفزازية استهدفت سفنا مدنية تبحر عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، رد الجيش الإيراني بشن ضربات على القواعد الأمريكية في عدة دول بالشرق الأوسط، متهما واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال القتالية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
خسائر إقتصاديّة... البورصة الإيرانيّة تتكبّد ضربة كبيرة
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير "نيويورك تايمز": واشنطن تتستر على خسائرها جراء الهجمات الإيرانية على قواعدها؟
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 جراء الضربات الأميركية منذ 22 حزيران
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية: أضرار لحقت بمنازل سكنية جراء هجمات أميركية على مدينة أهواز دون تسجيل خسائر بشرية
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

القيادة المركزية

وول ستريت جورنال

الشرق الأوسط

الأمريكية

وول ستريت

الإيراني

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-08-11
Lebanon24
05:23 | 2026-08-11
Lebanon24
05:16 | 2026-08-11
Lebanon24
04:30 | 2026-08-11
Lebanon24
04:29 | 2026-08-11
Lebanon24
04:21 | 2026-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24