هذه خسائر أميركا من جراء الضربات الإيرانية

قالت صحيفة " " إن الخسائر الأميركية الناتجة عن تضرر معداتها ومنشآتها العسكرية في نتيجة الضربات الانتقامية ، تقدر بنحو 13 مليار دولار.

وأضافت أنه "في خلال فترة العدوان على ، شنت القوات الإيرانية ردا على ذلك أكثر من 2000 ضربة جوية وصاروخية وبطائرات مسيرة، مما ألحق أضرارا بـ 20 منشأة على الأقل تستخدمها القوات في المنطقة. وأشار جونز إلى تضرر أو تدمير ما مجموعه أكثر من 42 طائرة عسكرية أمريكية، بما في ذلك طائرات كانت متمركزة في القواعد الجوية".

وترى الصحيفة، أنه في خلال الأسابيع الأخيرة، تسعى وطهران، بمشاركة وسطاء إقليميين، إلى التوافق على شروط اتفاق جديد لإنهاء النزاع. وكان قد صرح في 9 أغسطس بأن واشنطن تجري مفاوضات مع ، زاعما في الوقت ذاته بتدهور الوضع الاقتصادي .

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد أن أعلن ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع طهران في 18 حزيران لم يعد ساري المفعول. وعقب هذا الإعلان، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات على منشآت داخل الأراضي الإيرانية، حيث بررت الأمريكية هذه الهجمات بأنها جاءت ردا على أعمال استفزازية استهدفت سفنا مدنية تبحر عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، رد الجيش الإيراني بشن ضربات على القواعد الأمريكية في عدة دول بالشرق الأوسط، متهما واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال القتالية.