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عربي-دولي

قتلى بضربات روسية ليلية على أوكرانيا

Lebanon 24
11-08-2026 | 03:45
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قتلى بضربات روسية ليلية على أوكرانيا
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أسفرت هجمات روسية على أوكرانيا عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ستة في ضربات على منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إيفان فيدوروف عبر تليغرام "مقتل ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين"، مُعدّلا بذلك الحصيلة السابقة للقتلى التي كانت خمسة.

وأوضح أنّ الجيش الروسي شنّ هجوما "كبيرا" بالصواريخ والقنابل الموجهة، ما أدى إلى تضرر مبانٍ سكنية ومنشآت غير مخصصة للسكن.

وكان فيدوروف نشر صورة لسيارة مُدمّرة بالكامل بفعل النيران، وأفاد بوقوع هجمات على منشآت صناعية.

وأشار رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر غانجا إلى أن الجيش الروسي شنّ هجوما بطائرات مسيّرة وقصف بالمدفعية خمس مناطق في إقليم دنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا.

وأعلن غانجا عبر تليغرام مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم فتى يبلغ 15 عاما، بالإضافة إلى إصابة خمسة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن هجمات استهدفت شركات في القطاع العسكري الصناعي ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزابوروجيا، باستخدام صواريخ ماكس.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي صرح في وقت سابق بأن روسيا تتهيّأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها مشيرا كذلك إلى إمداد بيونغ يانغ موسكو بمزيد من الصواريخ البالستية.

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