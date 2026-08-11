"دقيقتان من الظلام".. أوروبا تترقب كسوفاً كلياً نادراً في 12 آب

تستعد أجزاء من والقطب لمشاهدة كسوف كلي للشمس في 12 آب 2026، يمتد مساره عبر غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا، في أول عبور لكسوف كلي فوق القارة الأوروبية منذ عام 1999.

ويصل الظلام الكامل خلال الحدث إلى دقيقتين و18 ثانية، ضمن مسار ضيق يبدأ مع شروق الشمس في شمال سيبيريا، ثم يعبر غرينلاند وغرب أيسلندا والمحيط الأطلسي، قبل أن يصل إلى إسبانيا وجزر البليار وينتهي عند غروب الشمس.

وستكون مدن إسبانية عدة ضمن أبرز مواقع المشاهدة، بينها لا كورونيا وسرقسطة وبالما دي مايوركا، إلى جانب مناطق في أيسلندا بينها العاصمة ريكيافيك.

وفي إسبانيا، يبدأ الكسوف الجزئي عند الساعة 19:30، فيما يبدأ الكسوف الكلي عند الساعة 20:26 ويستمر نحو دقيقة و45 ثانية، وتتراجع مدته إلى دقيقة و36 ثانية في بالما دي مايوركا. أما في ريكيافيك، فيستمر الكسوف الكلي نحو 59 ثانية.

ويتزامن الحدث مع ذروة زخات شهب البرشاويات، ما قد يتيح مشاهدة بعض الشهب خلال دقائق الظلام. وتشير التوقعات إلى ظروف رصد جيدة في معظم مناطق إسبانيا، مقابل احتمال انتشار السحب فوق أجزاء واسعة من أيسلندا.

ويشدد الخبراء على ضرورة استخدام نظارات كسوف معتمدة وعدم النظر مباشرة إلى الشمس، إضافة إلى تزويد الكاميرات والتلسكوبات والمناظير بمرشحات شمسية آمنة.

أما الكسوف الكلي التالي، فيُنتظر في 2 آب 2027، وسيعبر مناطق في شمال والشرق الأوسط، من شمال الجزائر وتونس وليبيا ومصر وصولاً إلى غرب واليمن، مع مدة تتجاوز ست دقائق.