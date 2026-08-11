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عربي-دولي

الاعدام لبشار الأسد وأخيه...إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-08-2026 | 04:29
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الاعدام لبشار الأسد وأخيه...إليكم التفاصيل
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أعلنت محكمة الجنايات في دمشق إدانة بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب بعدد من التهم، وأصدرت أحكامًا بالإعدام بحقهم، وقالت المحكمة إن بشار الأسد جُرّم بالقتل العمد لأكثر من شخص، بينهم أطفال، إضافة إلى التعذيب، فيما قررت ملاحقته دوليًا إلى جانب شقيقه ماهر الأسد. 

وأوضحت المحكمة أن عاطف نجيب أنكر جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أن إنكاره يتعارض مع الأدلة المقدمة أمامها، ومؤكدة إنزال العقوبة الأشد بحقه.

 

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