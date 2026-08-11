الاعدام لبشار الأسد وأخيه...إليكم التفاصيل

أعلنت في إدانة وماهر وعاطف بعدد من التهم، وأصدرت أحكامًا بالإعدام بحقهم، وقالت المحكمة إن بشار الأسد جُرّم بالقتل العمد لأكثر من شخص، بينهم أطفال، إضافة إلى التعذيب، فيما قررت ملاحقته دوليًا إلى جانب شقيقه .

وأوضحت المحكمة أن أنكر جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أن إنكاره يتعارض مع الأدلة المقدمة أمامها، ومؤكدة إنزال العقوبة الأشد بحقه.