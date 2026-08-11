بعد الحكم بالإعدام على بشار وماهر الأسد.. هذا ما تشهده سوريا

خرج العديد من السوريين، اليوم الثلاثاء، إلى الشوارع، خاصةً في ومدن أخرى، احتفالاً بحكم الإعدام الصادر بحق بشار وماهر وعاطف .

وقد تجمّع عدد من السوريين بالقرب من قصر العدل في دمشق احتفالاً. وعبّرت أسر ضحايا جرائم النظام السوري السابق عن فرحتها بحكم الإعدام الصادر اليوم.



وعلت الزغاريد بينما حمل عدد من السوريين الذين تجمّعوا أمام قصر العدل على أكتافهم أحد أعضاء التي أصدرت الحكم اليوم. (العربية)

مراسل العربية : سوريون يتجمعون قرب قصر العدل في دمشق احتفالاً.. والمحكمة تصدر حكماً غيابياً بالإعدام بحق وعاطف نجيب في أول حكم بمسار العدالة الانتقالية pic.twitter.com/zmJ1lvNWFq — العربية (@AlArabiya) August 11, 2026 Advertisement