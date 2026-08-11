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عربي-دولي

بعد الحكم بالإعدام على بشار وماهر الأسد.. هذا ما تشهده سوريا

Lebanon 24
11-08-2026 | 06:10
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بعد الحكم بالإعدام على بشار وماهر الأسد.. هذا ما تشهده سوريا
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خرج العديد من السوريين، اليوم الثلاثاء، إلى الشوارع، خاصةً في دمشق ومدن سورية أخرى، احتفالاً بحكم الإعدام الصادر بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب.
 
وقد تجمّع عدد من السوريين بالقرب من قصر العدل في دمشق احتفالاً. وعبّرت أسر ضحايا جرائم النظام السوري السابق عن فرحتها بحكم الإعدام الصادر اليوم.

وعلت الزغاريد بينما حمل عدد من السوريين الذين تجمّعوا أمام قصر العدل على أكتافهم أحد أعضاء محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم اليوم. (العربية) 
 
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