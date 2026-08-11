بعد الحكم بالإعدام على بشار وماهر الأسد.. هذا ما تشهده سوريا

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مراسل العربية محمد هارون: سوريون يتجمعون قرب قصر العدل في دمشق احتفالاً.. والمحكمة تصدر حكماً غيابياً بالإعدام بحق بشار حافظ الأسد وعاطف نجيب في أول حكم بمسار العدالة الانتقالية pic.twitter.com/zmJ1lvNWFq
— العربية (@AlArabiya) August 11, 2026
مراسل العربية محمد هارون: سوريون يتجمعون قرب قصر العدل في دمشق احتفالاً.. والمحكمة تصدر حكماً غيابياً بالإعدام بحق بشار حافظ الأسد وعاطف نجيب في أول حكم بمسار العدالة الانتقالية pic.twitter.com/zmJ1lvNWFq
بالفيديو.. فرحة عارمة أمام القصر العدلي بدمشق بعد الحكم بإعدام بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب
***
صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو لحظة احتفال عدد من السوريين أمام القصر العدلي في دمشق، عقب صدور أحكام بالإعدام بحق المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وابن خاله عاطف نجيب.
هتافات…
— صحيفة المرصد (@marsdnews24) August 11, 2026
بالفيديو.. فرحة عارمة أمام القصر العدلي بدمشق بعد الحكم بإعدام بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب
***
صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو لحظة احتفال عدد من السوريين أمام القصر العدلي في دمشق، عقب صدور أحكام بالإعدام بحق المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وابن خاله عاطف نجيب.
هتافات…