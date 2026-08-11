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عربي-دولي

فيديو من الجوّ... إشتعال محرّك طائرة بعد إصطدامها بطيور

Lebanon 24
11-08-2026 | 08:18
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فيديو من الجوّ... إشتعال محرّك طائرة بعد إصطدامها بطيور
فيديو من الجوّ... إشتعال محرّك طائرة بعد إصطدامها بطيور photos 0
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اضطرت طائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأميركية، كانت قد أقلعت متجهة إلى مدينة شارلوت في كارولاينا الشمالية، وعلى متنها 181 شخصًا، إلى العودة والهبوط في مطار "ميرتل بيتش" في ولاية كارولاينا الجنوبية، بعد اصطدامها بطيور أثناء الإقلاع، ما تسبب في اشتعال النيران بأحد محركاتها.

 
وبحسب "سي إن إن"، أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة بحالة طارئة مرتبطة بالمحرك، فيما أفاد طيار آخر شاهد الواقعة عبر أجهزة الاتصال بأن الطائرة اصطدمت على ما يبدو بمجموعة من الطيور قرب محركها الأيسر. (ارم نيوز)
 
 
 
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