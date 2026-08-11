فيديو من الجوّ... إشتعال محرّك طائرة بعد إصطدامها بطيور

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An American airline boeing 737 hit birds while taking off from Myrtle Beach, south carolina, Monday, leading to flames shooting from an engine and an emergency landing. https://t.co/BTFKpdcZ5x pic.twitter.com/BQLefxqKgU
— CNN (@CNN) August 11, 2026
An American airline boeing 737 hit birds while taking off from Myrtle Beach, south carolina, Monday, leading to flames shooting from an engine and an emergency landing. https://t.co/BTFKpdcZ5x pic.twitter.com/BQLefxqKgU