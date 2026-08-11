أحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا بحق 6 متهمين في البحرين

أصدرت الجنائية في أحكامًا بالسجن تصل إلى 15 عامًا بحق ستة متهمين في خمس قضايا منفصلة، بعد إدانتهم بجرائم مرتبطة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتأييد هجمات إيرانية وصفتها السلطات البحرينية بـ"الإرهابية"، وفق .

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رئيس إن المحكمة فرضت أيضًا غرامات تصل إلى 5 آلاف بحريني (نحو 13.3 ألف دولار)، مع مصادرة المضبوطات.

وقضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين 15 عامًا وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة تستهدف الإخلال بالنظام العام، وتنفيذ مهام ونقل أموال لدعم عناصر إرهابية.

كما حكمت بسجن ثلاثة آخرين لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتغريم بعضهم 5 آلاف دينار، لإدانتهم بنشر محتوى مؤيد للهجمات عبر مواقع التواصل، والحصول على بيانات محظورة وتصوير مواقع حيوية ونشرها.

وبحسب النيابة، بدأت التحقيقات عقب تلقي البلاغات، وشملت استجواب المتهمين والاستماع إلى الشهود وفحص أجهزتهم الإلكترونية بواسطة خبراء، قبل إحالتهم إلى المحكمة التي وفرت لهم الضمانات القانونية وحق الدفاع.