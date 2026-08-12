النينيو يشتد وسيدخل مرحلة أقوى.. هذا ما ينتظرنا حتى ربيع 2027

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النينيو الظاهرة المناخية الطبيعية القادرة على تغيير أنماط الحرارة والأمطار في مناطق واسعة من العالم، موجود بالفعل في ، وتشير أحدث التوقعات إلى أنه يتجه إلى مزيد من القوة خلال الأشهر المقبلة.وهذا لا يعني أن العالم مقبل حتما على حرارة أشد أو أن 2027 سيصبح العام الأكثر سخونة على الإطلاق. لكنه يعني أن عاملا طبيعيا معروفا بقدرته على دفع متوسط حرارة الكوكب إلى أعلى يتعزز في وقت أصبحت فيه درجات الحرارة الأساسية مرتفعة بالفعل بفعل تغير المناخ.والمفارقة أن صيف 2026 جاء حارا بصورة استثنائية حتى قبل وصول النينيو إلى قوته المتوقعة.فبحسب خدمة لتغير المناخ، كان حزيران 2026 ثاني أكثر أشهر حزيران حرارة على مستوى العالم، بينما سجل غرب أحر حزيران في تاريخه المسجل، وسط موجة حر شديدة حطمت خلالها درجات الحرارة اليومية أرقاما قياسية في عدد من الدول.كما سجلت حرارة سطح المحيطات خارج المناطق أعلى مستوى مسجل لشهر حزيران.وفي آب الحالي، قالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية إن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تكرارا وشدة وأطول أمدا، كما باتت تغطي مناطق أوسع مقارنة بالمناخ الأكثر برودة في العقود الماضية.وأوضحت المنظمة أن موجات الحر التي ضربت أوروبا ترتبط بتفاعل الاحترار المناخي مع أنظمة ضغط مرتفع تحبس الهواء الساخن، إضافة إلى ارتفاع حرارة البحار وجفاف التربة، وهي عوامل قادرة على تضخيم الحرارة على اليابسة.النينيو يدخل مرحلة أقوىالنينيو هو الطور الدافئ من ظاهرة مناخية دورية تنشأ في المحيط الهادئ الاستوائي، عندما ترتفع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط بصورة غير اعتيادية. لكن تأثيره لا يبقى محصورا في المحيط الهادئ.فتغير حرارة المحيط يؤثر في حركة الغلاف الجوي، ويمكن أن يعيد تشكيل أنماط الأمطار والحرارة والرياح على مسافات هائلة، بحيث تواجه بعض المناطق الجفاف، بينما تتعرض أخرى لأمطار وفيضانات أكثر من المعتاد.وتقول منظمة الأرصاد العالمية في أحدث تحديثاتها إن نينيو قويا يتطور حاليا، ومن المتوقع أن يواصل الاشتداد خلال آب وتشرين الأول 2026، مع ترجيح درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مساحات واسعة من العالم وتغيرات كبيرة في أنماط الأمطار.وتذهب التوقعات الأميركية في الاتجاه نفسه، فبحسب مركز التنبؤات المناخية التابع لـNOAA، سيواصل النينيو الاشتداد حتى نهاية العام، مع احتمال يبلغ 97 بالمئة لاستمراره حتى أوائل ربيع 2027.والأكثر لفتا أن أحدث تقديرات المركز تشير إلى احتمال يبلغ 81 بالمئة لأن يصل النينيو إلى مستوى "قوي جدا" خلال الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول 2026.