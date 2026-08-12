تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

النينيو يشتد وسيدخل مرحلة أقوى.. هذا ما ينتظرنا حتى ربيع 2027

Lebanon 24
12-08-2026 | 03:11
A-
A+
النينيو يشتد وسيدخل مرحلة أقوى.. هذا ما ينتظرنا حتى ربيع 2027
النينيو يشتد وسيدخل مرحلة أقوى.. هذا ما ينتظرنا حتى ربيع 2027 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
النينيو الظاهرة المناخية الطبيعية القادرة على تغيير أنماط الحرارة والأمطار في مناطق واسعة من العالم، موجود بالفعل في المحيط الهادئ، وتشير أحدث التوقعات إلى أنه يتجه إلى مزيد من القوة خلال الأشهر المقبلة.
Advertisement

وهذا لا يعني أن العالم مقبل حتما على حرارة أشد أو أن 2027 سيصبح العام الأكثر سخونة على الإطلاق. لكنه يعني أن عاملا طبيعيا معروفا بقدرته على دفع متوسط حرارة الكوكب إلى أعلى يتعزز في وقت أصبحت فيه درجات الحرارة الأساسية مرتفعة بالفعل بفعل تغير المناخ.

والمفارقة أن صيف 2026 جاء حارا بصورة استثنائية حتى قبل وصول النينيو إلى قوته المتوقعة.

فبحسب خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، كان حزيران 2026 ثاني أكثر أشهر حزيران حرارة على مستوى العالم، بينما سجل غرب أوروبا أحر حزيران في تاريخه المسجل، وسط موجة حر شديدة حطمت خلالها درجات الحرارة اليومية أرقاما قياسية في عدد من الدول.

كما سجلت حرارة سطح المحيطات خارج المناطق القطبية أعلى مستوى مسجل لشهر حزيران.

وفي آب الحالي، قالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية إن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تكرارا وشدة وأطول أمدا، كما باتت تغطي مناطق أوسع مقارنة بالمناخ الأكثر برودة في العقود الماضية.

وأوضحت المنظمة أن موجات الحر التي ضربت أوروبا ترتبط بتفاعل الاحترار المناخي مع أنظمة ضغط مرتفع تحبس الهواء الساخن، إضافة إلى ارتفاع حرارة البحار وجفاف التربة، وهي عوامل قادرة على تضخيم الحرارة على اليابسة.

النينيو يدخل مرحلة أقوى
النينيو هو الطور الدافئ من ظاهرة مناخية دورية تنشأ في المحيط الهادئ الاستوائي، عندما ترتفع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط بصورة غير اعتيادية. لكن تأثيره لا يبقى محصورا في المحيط الهادئ.

فتغير حرارة المحيط يؤثر في حركة الغلاف الجوي، ويمكن أن يعيد تشكيل أنماط الأمطار والحرارة والرياح على مسافات هائلة، بحيث تواجه بعض المناطق الجفاف، بينما تتعرض أخرى لأمطار وفيضانات أكثر من المعتاد.

وتقول منظمة الأرصاد العالمية في أحدث تحديثاتها إن نينيو قويا يتطور حاليا، ومن المتوقع أن يواصل الاشتداد خلال آب وتشرين الأول 2026، مع ترجيح درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مساحات واسعة من العالم وتغيرات كبيرة في أنماط الأمطار.

وتذهب التوقعات الأميركية في الاتجاه نفسه، فبحسب مركز التنبؤات المناخية التابع لـNOAA، سيواصل النينيو الاشتداد حتى نهاية العام، مع احتمال يبلغ 97 بالمئة لاستمراره حتى أوائل ربيع 2027.

والأكثر لفتا أن أحدث تقديرات المركز تشير إلى احتمال يبلغ 81 بالمئة لأن يصل النينيو إلى مستوى "قوي جدا" خلال الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول 2026.
مواضيع ذات صلة
في ربيع 2027.. أبل ستُطلق iPhone Air 2 وهذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 15:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: حتى أنكم تدخلون معهم لتضربوا مقاومة لبنان وقوة لبنان وهم سيشرفون عليكم فكيف تفعلون ذلك
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 15:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي: أزمة مضيق هرمز ترفع أسعار الوقود حتى 2027
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 15:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تمديد مهمتي معبر رفح وتدريب أجهزة الأمن في الضفة الغربية حتى منتصف 2027
lebanon 24
Lebanon24
12/08/2026 15:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المحيط الهادئ

كوبرنيكوس

القطبية

أوروبا

النيني

رنا ❗️

الظاهر

القادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:25 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2026-08-12
Lebanon24
08:30 | 2026-08-12
Lebanon24
07:56 | 2026-08-12
Lebanon24
07:28 | 2026-08-12
Lebanon24
07:14 | 2026-08-12
Lebanon24
07:00 | 2026-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24