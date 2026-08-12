تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"خنق إيران" بدأ.. هذا ما يُراهن عليه ترامب

Lebanon 24
12-08-2026 | 12:00
A-
A+
خنق إيران بدأ.. هذا ما يُراهن عليه ترامب
خنق إيران بدأ.. هذا ما يُراهن عليه ترامب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تراهن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن يؤدي تشديد الضغوط الاقتصادية والحصار المفروض على إيران إلى إنهاكها ودفعها نحو تقديم تنازلات، إلا أن طهران، التي راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات، قد تكون أكثر استعداداً لخوض حرب استنزاف اقتصادي طويلة وانتظار نتائجها.
Advertisement
 
 
وفي قراءة نشرتها صحيفة "هآرتس"، يرى الكاتب تسفي برئيل أن المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وطهران تحولت إلى "اختبار للصبر"، إذ يراهن ترامب على أن استمرار الضغوط سيجبر القيادة الإيرانية في نهاية المطاف على التراجع عن مواقفها.


وبحسب برئيل، يواجه الاقتصاد الإيراني أزمة حادة، مع اقتراب معدل التضخم من 80 في المئة، وفقدان مئات الآلاف من الوظائف، إلى جانب تراجع قيمة الريال وارتفاع الأسعار وصعوبات في دفع الرواتب، الأمر الذي أدى إلى تآكل متزايد في أوضاع الطبقة الوسطى.


لكن الكاتب يشير إلى أن هذه الضغوط لا تعني بالضرورة أن طهران ستغير سلوكها سريعاً، إذ طورت إيران خلال عقود من العقوبات شبكات بديلة للاستيراد والتصدير، وحافظت على قنوات تجارية مع دول مجاورة، فيما يمتلك النظام القدرة على فرض إجراءات تقشفية قاسية وتحمل تداعياتها لفترات طويلة.


وفي قلب هذه المواجهة، يبرز مضيق هرمز بوصفه إحدى أبرز أوراق الضغط المتبقية في يد طهران. فإيران تحتاج، من جهة، إلى إعادة فتح المضيق بصورة تسمح بإنعاش اقتصادها، لكنها، من جهة أخرى، لا تريد التخلي عن هذه الورقة من دون الحصول على مقابل سياسي واقتصادي.


ووفق برئيل، تجري مفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة في المضيق، وسط طرح يقضي بأن تتولى إيران إدارة حركة السفن الداخلة، فيما تراقب عُمان مسار السفن الخارجة، وهو ترتيب يرى الكاتب أنه قد يمنح طهران نفوذاً واسعاً في تحديد قواعد الملاحة.


في المقابل، تربط إيران فتح المضيق بحزمة من المطالب، بينها انسحاب القوات الأميركية، والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب، والإفراج عن أصولها المجمدة، ووقف الهجمات على حلفائها، إضافة إلى رفع العقوبات. وبذلك، تحاول طهران استخدام ورقة هرمز للحصول على تنازلات تتجاوز مسألة إعادة حركة الملاحة بحد ذاتها.


إلا أن إعادة فتح المضيق، وفق التقرير، لن تكون كافية وحدها لمعالجة الأزمة الاقتصادية الإيرانية، فحتى إذا أتاحت لطهران تصدير نحو 6 ملايين برميل من النفط يومياً، بما يوفر إيرادات تقارب 4 مليارات دولار شهرياً، فإن ذلك لن يؤدي تلقائياً إلى رفع العقوبات أو تأمين الأموال الضخمة المطلوبة لإعادة إعمار البلاد.


ويتطرق برئيل أيضاً إلى التحولات داخل القيادة الإيرانية، مشيراً إلى إقالة محمد باقر ذو القادر من منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وتعيين محسن رضائي خلفاً له، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس صراعاً أوسع على السلطة والنفوذ، في ظل غياب شخصية قادرة على تحقيق التوازن بين التيارات السياسية على النحو الذي كان يقوم به علي خامنئي سابقاً.
 

ويخلص التقرير إلى أن المواجهة بين واشنطن وطهران باتت سباقاً على القدرة على الصمود: ترامب يراهن على أن يؤدي الخناق الاقتصادي إلى إنهاك إيران وإجبارها على تقديم تنازلات، فيما تراهن طهران على خبرتها الطويلة في التعايش مع العقوبات وعلى ما تبقى في يدها من أوراق ضغط، وفي مقدمتها مضيق هرمز، لتحويل عامل الوقت إلى جزء من معركتها التفاوضية. (عربي21)
مواضيع ذات صلة
ترامب يؤكد: إيران تقدم تنازلات "كبيرة للغاية" وسنرى ما سيحدث
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: "حزب الله" يُراهن على تكرار هذا السيناريو
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "إرنا": حتى الصور التي نشرها ترامب عن هجوم الليلة على إيران كانت مضلّلة
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لننتظر ونرى ما ستأتي به المحادثات مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

دونالد

واشنطن

التيار

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-08-12
Lebanon24
16:26 | 2026-08-12
Lebanon24
16:02 | 2026-08-12
Lebanon24
15:46 | 2026-08-12
Lebanon24
15:37 | 2026-08-12
Lebanon24
15:30 | 2026-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24