تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

2.4 مليون فتاة أفغانية خارج المدارس

Lebanon 24
12-08-2026 | 23:18
A-
A+
2.4 مليون فتاة أفغانية خارج المدارس
2.4 مليون فتاة أفغانية خارج المدارس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إن أفغانستان أصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض رسميًا حظرًا على تعليم الفتيات والنساء بعد المرحلة الابتدائية، مجددة دعوتها إلى إعادة حقهن في التعليم "فورًا ودون شروط".

وحذرت المنظمة من أن تداعيات سياسات طالبان تجاوزت قطاع التعليم، في ظل القيود المفروضة على عمل النساء في معظم الوظائف والمهن التي تتطلب الظهور في المجال العام، فضلًا عن القيود على تنقلهن وسفرهن دون مرافقة أحد أقاربهن من الرجال.

وقالت اليونسكو إن النساء «مُحيت أدوارهن من الحياة العامة»، محذرة من أن نشوء جيل جديد من الفتيات دون تعليم يجعل مستقبلهن أكثر قتامة.

قيود امتدت إلى الجامعات والعمل

 
Advertisement

عادت طالبان إلى السلطة في 15 آب 2021، بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» من أفغانستان، بعد نحو عقدين من الحرب.

وسرعان ما منعت الحركة الفتيات من الالتحاق بالتعليم الثانوي، قبل أن تمتد القيود لاحقًا إلى الجامعات والعمل ومجالات أخرى من الحياة العامة.

ورغم الضغوط المستمرة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية وعدد من الدول الإسلامية، رفضت طالبان رفع القيود المفروضة على تعليم الفتيات، معتبرة أن القضية شأن داخلي.

وتوضح أرقام اليونسكو حجم التراجع؛ ففي عام 2001 كان وصول الفتيات الأفغانيات إلى التعليم محدودًا للغاية، لكن بحلول عام 2021 ارتفع عدد الملتحقات بالتعليم الثانوي إلى نحو مليون فتاة. وبعد خمس سنوات، تُقدّر اليونسكو عدد الفتيات المستبعدات من التعليم الثانوي بنحو 2.4 مليون.

وقالت هدى جبريان، منسقة برامج التعليم في حالات الطوارئ باليونسكو، إن خمس سنوات من الانقطاع «ليست انقطاعًا مؤقتًا في تعليم الطفل»، موضحة أنها تمثل تقريبًا دورة كاملة من التعليم الثانوي.

تداعيات تتجاوز التعليم

 

وحذرت اليونسكو من أن حرمان الفتيات من التعليم، بالتزامن مع تقييد قدرة النساء على العمل، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في أفغانستان.

وبحسب المنظمة، يعيش نحو نصف السكان تحت خط الفقر، فيما يؤدي منع النساء من الدراسة والعمل إلى الحد من قدرتهن على إعالة أسرهن والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

كما حذرت من آثار سلبية محتملة على الصحة النفسية والجسدية للفتيات، فضلًا عن زيادة مخاطر الزواج المبكر. ولا تقتصر التداعيات على النساء والفتيات؛ إذ إن حظر المعلمات من تدريس الأولاد يفاقم نقص المدرسين ويؤثر في جودة التعليم في أنحاء البلاد.

برامج بديلة لمواجهة الإغلاق

 

مع استمرار إغلاق مؤسسات التعليم الثانوي والعالي أمام النساء والفتيات، لجأت اليونسكو إلى برامج التعليم المجتمعي ومحو الأمية وتنمية المهارات، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي، بهدف الحفاظ على فرص التعلم.

وقالت المنظمة إن نحو 70 ألف شخص شاركوا في برامجها، تشكل النساء نحو 73% منهم. وتُقام بعض دروس محو الأمية وتنمية المهارات في مراكز مجتمعية ومنازل بعض المدربين، بعلم السلطات، فيما يشارك أكثر من ألف مدرب لمحو الأمية في هذه البرامج، تلقى معظمهم تدريبًا من اليونسكو وشركائها.

وأشارت المنظمة إلى أن دراسة حديثة أظهرت أن برامج محو الأمية وتنمية المهارات ساعدت بعض الأسر على زيادة دخلها وتحسين سبل عيشها.

ومع ذلك، أقرت اليونسكو بأن هذه البرامج لا يمكن أن تكون بديلًا عن التعليم النظامي، مؤكدة أن الفتيات والنساء الأفغانيات «لديهن الحق في التعلم والعمل والتنقل بحرية وتشكيل مستقبلهن».

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط من أجل استعادة حقوق النساء والفتيات، مؤكدة أن حقهن في التعليم «غير قابل للتفاوض»، وأنه حق أساسي من حقوق الإنسان لا يمكن استبداله ببرامج بديلة.

مواضيع ذات صلة
قوات أفغانية تستهدف مسلحين في باكستان
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 10:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل مركز للشرطة في العراق... إغتصاب فتاة قاصر
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 10:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة فتاة في سبتة: شقيقها غرق ووالدتها فُقدت وسط الفوضى
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 10:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة أسرية في القاهرة: فتاة تنهي حياة والدها المسن وتدعي وفاته طبيعيا
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 10:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24

حلف شمال الأطلسي

الدول الإسلامية

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

النساء في

أفغانستان

سنوات من

الإسلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-08-13
Lebanon24
01:45 | 2026-08-13
Lebanon24
01:30 | 2026-08-13
Lebanon24
01:11 | 2026-08-13
Lebanon24
01:05 | 2026-08-13
Lebanon24
00:41 | 2026-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24