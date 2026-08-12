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عربي-دولي

شكوك داخل CIA حول تهديد اغتيال ترامب

Lebanon 24
12-08-2026 | 23:21
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شكوك داخل CIA حول تهديد اغتيال ترامب
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كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية أبدوا تشككا في معلومات عن تهديد إيراني باغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أن تلك المعلومات أسهمت في تنفيذ عملية سرية استثنائية لنقله ومغادرته.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية نقلت معلومات بشأن التهديد إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، لكن محللي الوكالة لم يجدوا أن المعطيات الاستخباراتية مقنعة، وأبلغوا مسؤولين في إدارة ترامب بتحفظاتهم.

وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن التقارير المتعلقة بتهديدات تستهدف حياة ترامب استندت إلى مصادر إسرائيلية، ولم تكن صادرة عن أجهزة أميركية، كما اعتبرها بعض المحللين ذات مصداقية منخفضة.

وفي تعليق على التقرير، قال مسؤول أميري إن الرئيس واجه، كما صرح به هو سابقا، تهديدات عديدة لحياته، بينها تهديدات من إيران، مؤكدا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامته.

وأضاف أن المهمة الأساسية لجهاز الخدمة السرية الأميركي تتمثل في حماية الرئيس، مشيرا إلى أن الجهاز نجح في أداء هذه المهمة، وأن الخطة الأمنية التي نُفذت في أنقرة جاءت بدافع "أقصى درجات الحيطة والحذر"، خصوصا بعد 3 حوادث قال إنها كادت تشكّل خطرا مباشرا على ترامب.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول أميركي حالي وآخر سابق أن بعض مسؤولي الاستخبارات رأوا أن مشاركة إسرائيل التحذير المتعلق بتهديد حياة ترامب ربما كانت تهدف -بدرجة كبرى- إلى التأثير في عملية اتخاذ القرار لدى الرئيس والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وليس مجرد إطلاع واشنطن على معلومات استخباراتية.

وأشار مسؤول أميركي إلى أن إسرائيل ترى في إيران التهديد الأكثر إلحاحا على المدى القريب، لكنها تنظر إلى تركيا باعتبارها تهديدا محتملا على المدى المتوسط والطويل، في وقت تشعر فيه بالقلق من تحسن العلاقات بين واشنطن وأنقرة، مدفوعة بالعلاقة الشخصية بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مسؤول أميركي سابق إن هذه القضية تندرج ضمن نمط أوسع من التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية التي يرى بعض المسؤولين أنها تهدف إلى التأثير في عملية صنع القرار الرئاسي، بقدر ما تهدف إلى إطلاع الرئيس على المعلومات.

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