صواريخ باتريوت تنفد.. زيلينسكي يطلب من واشنطن إنقاذ أوكرانيا قبل الشتاء

أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تحتاج إلى خمسة في المئة من مخزون من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10 في المئة منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية.

وقال في مقابلة مع شبكة " إن" نشرت الخميس إن مخزونات من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار ضعفين ونصف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وأضاف أن تملك شهريا ضعف عدد الصواريخ البالستية مقارنة بما كانت تملكه سابقا»، داعيا الشركاء إلى أن «يبيعونا خمسة في المئة من الصواريخ الموجودة في مخزوناتهم».

وفي سياق متصل، أعلنت أنها ستتوقف عن نشر أرقام مفصلة حول الضربات الصاروخية البالستية الروسية، فيما تواجه صعوبات في اعتراض الهجمات الجوية المتزايدة. ووفق بيانات أوكرانية، أطلقت روسيا في أكثر من 450 صاروخا من أنواع مختلفة على أوكرانيا، منها نحو 200 صاروخ سارت في مسارات بالستية.