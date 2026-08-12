صواريخ باتريوت تنفد.. زيلينسكي يطلب من واشنطن إنقاذ أوكرانيا قبل الشتاء

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تحتاج إلى خمسة في المئة من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10 في المئة منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" نشرت الخميس إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار ضعفين ونصف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وأضاف أن روسيا تملك شهريا ضعف عدد الصواريخ البالستية مقارنة بما كانت تملكه سابقا»، داعيا الشركاء الأميركيين إلى أن «يبيعونا خمسة في المئة من الصواريخ الموجودة في مخزوناتهم».
وفي سياق متصل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها ستتوقف عن نشر أرقام مفصلة حول الضربات الصاروخية البالستية الروسية، فيما تواجه صعوبات في اعتراض الهجمات الجوية المتزايدة. ووفق بيانات أوكرانية، أطلقت روسيا في تموز أكثر من 450 صاروخا من أنواع مختلفة على أوكرانيا، منها نحو 200 صاروخ سارت في مسارات بالستية.