تحطم مروحية تابعة للجيش الأميركي في تكساس

أعلنت السلطات الأميركية، ان جنديين لقيا حتفهما إثر تحطم مروحية عسكرية هجومية من طراز "أباتشي" (AH-64 Apache) تابعة للجيش في حقل بوسط ولاية .

وبحسب الجيش الأميركي، فإن مروحية AH-64 أباتشي، المتمركزة في ، هي مروحية هجومية تتسع لاثنين من أفراد الطاقم؛ الطيار في المقعد الخلفي، بينما يجلس مساعد الطيار والمدفعي في الجزء الأمامي من الطائرة.

وأفادت في تكساس، بأن الحريق التهم نحو 100 فدان، وتمكنت فرق الإطفاء من احتواء 45% منه بحلول الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات مصورة من موقع الحادث حطام المروحية متناثراً في الحقل فوق الأرض التي أتت عليها النيران، بينما حاول رجال الإطفاء إخماد بقايا ألسنة اللهب.