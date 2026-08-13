روسيا: إسقاط أكثر من 300 مسيّرة أوكرانية غربي البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 362 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غرب البلاد، بحسب "روسيا اليوم".
وجاء في بيان الوزارة أن "المسيّرات استهدفت مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك وأورينبورغ وأوريول وبينزا وروستوف وريازان وسامارا وتولا وأوليانوفسك وكذلك موسكو ومقاطعة موسكو وجمهوريات باشكورتوستان وشبه جزيرة القرم وتتارستان وإقليم كراسنودار وبحر آزوف والبحر الأسود"