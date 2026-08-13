روسيا: إسقاط أكثر من 300 مسيّرة أوكرانية غربي البلاد

أعلنت إسقاط 362 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات البلاد، بحسب " ".

وجاء في بيان الوزارة أن "المسيّرات استهدفت مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك وأورينبورغ وأوريول وبينزا وروستوف وريازان وسامارا وتولا وأوليانوفسك وكذلك ومقاطعة موسكو وجمهوريات باشكورتوستان وشبه وتتارستان وإقليم كراسنودار وبحر آزوف والبحر الأسود"