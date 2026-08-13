تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

طوارئ اقتصادية في كولومبيا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمّر

Lebanon 24
13-08-2026 | 03:15
A-
A+
طوارئ اقتصادية في كولومبيا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمّر
طوارئ اقتصادية في كولومبيا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمّر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن رئيس كولومبيا، أبيلاردو دي لا إسبريلا فرض حالة الطوارئ الاقتصادية للتعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد، مشيرا إلى إطلاق صندوق لجمع التبرعات.

وأكد في مؤتمر صحافي، أنه "من الضروري تسريع عملية تعافي المناطق المتضررة. ولهذا، أُبلغ البلاد بأنني اتخذت قرار فرض حالة الطوارئ في القطاع الاقتصادي، للتعامل على النحو المناسب مع هذه الأزمة".

وأوضح أن "السلطات ستُنشئ، على وجه الخصوص، صندوقا لتجميع التبرعات، بما في ذلك من الخارج، المخصّصة لإعادة تأهيل المستشفيات، والمؤسسات التعليمية، والمباني، والطرق، والمطارات التي تضرّرت من الكارثة".

أضاف: "بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتضمن حالة الطوارئ تدابير لإنعاش الاقتصاد، تحفّز الاستثمار، وتزيل العوائق أمام تنفيذ المشاريع، وتخلق فرص عمل جديدة في المناطق المنكوبة".

كما أشار إلى أن "الحكومة ستتخذ حزمة من تدابير المساعدة المباشرة للمواطنين المتضررين ودعم المشاريع الصغيرة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس كولومبيا: 265 قتيلاً و496 مفقوداً جراء الزلزال
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 13:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما كشفته وكالة "ناسا" بشأن زلزالي فنزويلا المُدمرين
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 13:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
920 قتيلا.. حصيلة جديدة لزلزالي فنزويلا المدمرين
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 13:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة في فنزويلا... آلاف المفقودين بعد زلزالين مدمرين
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 13:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

المؤسسات التعليمية

المناطق المتضررة

امل على

المطار

كولومب

أبيلا

الكار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:03 | 2026-08-13
Lebanon24
06:00 | 2026-08-13
Lebanon24
05:56 | 2026-08-13
Lebanon24
05:31 | 2026-08-13
Lebanon24
05:04 | 2026-08-13
Lebanon24
04:55 | 2026-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24