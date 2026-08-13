سنتكوم تكشف حصيلة "الحصار الفولاذي"

أعلنت الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية غيّرت مسار 59 سفينة تجارية، وعطّلت 3 سفن، واعتلت سفينتين، في إطار ما وصفته بجهود فرض "الحصار الفولاذي" على .

وقالت في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إن هذه الأرقام تعود إلى 12 آب، مشيرة إلى أن الإجراءات اتُخذت "لضمان الامتثال الكامل للحصار".

وأرفقت القيادة المركزية المنشور بصورة تُظهر إقلاع طائرة مقاتلة من طراز (F/A-18) من على سطح حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس إتش. دبليو. بوش" (CVN 77)، أثناء إبحارها في المياه الإقليمية، وقالت إن الحاملة تدعم تنفيذ الحصار الأميركي الذي أطلقت عليه اسم "الحائط الفولاذي".