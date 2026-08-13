سنتكوم تكشف حصيلة "الحصار الفولاذي"

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية غيّرت مسار 59 سفينة تجارية، وعطّلت 3 سفن، واعتلت سفينتين، في إطار ما وصفته واشنطن بجهود فرض "الحصار الفولاذي" على إيران.
وقالت في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إن هذه الأرقام تعود إلى 12 آب، مشيرة إلى أن الإجراءات اتُخذت "لضمان الامتثال الكامل للحصار".
وأرفقت القيادة المركزية المنشور بصورة تُظهر إقلاع طائرة مقاتلة من طراز (F/A-18) من على سطح حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش" (CVN 77)، أثناء إبحارها في المياه الإقليمية، وقالت إن الحاملة تدعم تنفيذ الحصار الأميركي الذي أطلقت عليه اسم "الحائط الفولاذي".
تنطلق طائرة مقاتلة من طراز F/A-18 من على سطح حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش (CVN 77) بينما تبحر السفينة في المياه الإقليمية لدعم الحصار الفولاذي الأمريكي المفروض على إيران. حتى 12 أغسطس/اب، قامت القوات الأمريكية بتغيير مسار 59 سفينة تجارية، وتعطيل 3 سفن، واعتلاء… pic.twitter.com/JeUV1SC4EU
— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) August 12, 2026
تنطلق طائرة مقاتلة من طراز F/A-18 من على سطح حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش (CVN 77) بينما تبحر السفينة في المياه الإقليمية لدعم الحصار الفولاذي الأمريكي المفروض على إيران. حتى 12 أغسطس/اب، قامت القوات الأمريكية بتغيير مسار 59 سفينة تجارية، وتعطيل 3 سفن، واعتلاء… pic.twitter.com/JeUV1SC4EU