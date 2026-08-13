غروسي: الأمم المتحدة تفقد أهميتها وتموت ببطء

أكد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح لمنصب رافائيل غروسي أن المنظمة "تفقد أهميتها وتموت ببطء".

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وأضاف في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: "لا أرى خطراً فورياً يتمثل في انهيار ، لكن الأمر يتعلق بنوع من الموت البطيء. المنظمة لم تعد تساهم بشكل جوهري في حل الأزمات الجديدة أو الحروب بين الدول".



يأتي هذا التصريح بالتزامن مع إجراء أول جولة تصويت مغلقة في لاختيار المرشح المناسب لتولي منصب ، والذي سيُرفع اسمه لاحقاً إلى للمصادقة الرسمية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.



ووفقاً للمنظمة، جرى التصويت بين سبعة مرشحين، هم: ميشيل باشيليت من تشيلي، وماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس من الإكوادور، ورافائيل ماريانو غروسي من ، وريبيكا غرينسبان مايوفيس من كوستاريكا، وأولارا أوتونو من أوغندا، وكارولين رودريغيز بيركيت من ، وماكي سال من السنغال.



ويجري أعضاء تصويتًا تمهيديًا لاختيار مرشح لمنصب الأمين العام، وتقديم توصية به إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعيّن الأمين العام رسميًا، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. ستنتهي الولاية الثانية والأخيرة للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش في 31 كانون الاول 2026.