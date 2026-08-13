اليابان: زيارة بوتين إلى جزر كوريل غير مقبولة

نددت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي اليوم بزيارة "غير المقبولة" الى جزر كوريل المتنازع عليها بين وطوكيو، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت للصحافيين :"إن هذه الزيارة من قِبل تتعارض مع الموقف الثابت لليابان بشأن الأقاليم الشمالية"، وهي التسمية اليابانية لهذه الجزر، مضيفة : "أنها تشكّل إساءة إلى مشاعر الشعب الياباني، وهي غير مقبولة إطلاقا".