اليابان: زيارة بوتين إلى جزر كوريل غير مقبولة

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نددت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي اليوم بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "غير المقبولة" الى جزر كوريل المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقالت للصحافيين :"إن هذه الزيارة من قِبل الرئيس الروسي تتعارض مع الموقف الثابت لليابان بشأن الأقاليم الشمالية"، وهي التسمية اليابانية لهذه الجزر، مضيفة : "أنها تشكّل إساءة إلى مشاعر الشعب الياباني، وهي غير مقبولة إطلاقا".