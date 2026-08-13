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عربي-دولي

اليابان: زيارة بوتين إلى جزر كوريل غير مقبولة

Lebanon 24
13-08-2026 | 04:00
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اليابان: زيارة بوتين إلى جزر كوريل غير مقبولة
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 نددت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي اليوم بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "غير المقبولة" الى جزر كوريل المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو، بحسب  ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت للصحافيين :"إن هذه الزيارة من قِبل الرئيس الروسي تتعارض مع الموقف الثابت لليابان بشأن الأقاليم الشمالية"، وهي التسمية اليابانية لهذه الجزر، مضيفة : "أنها تشكّل إساءة إلى مشاعر الشعب الياباني، وهي غير مقبولة إطلاقا".

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