حماس تجدد التزامها بخطة مجلس السلام حول غزة

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جدد القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، التزام الحركة بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع ممثلي مجلس السلام في القاهرة قبل أيام".
واعتبر نعيم في منشورعلى إكس أن "موافقة حماس، رغم كل التحديات، عكست حرصاً على مصالح الفلسطينيين".
إلى ذلك، شدد على أن الحركة "تنتظر من الوسطاء والضامن الأميركي الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لإلزامه بالخارطة وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية داخلية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض سابقاً الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حماس، متعهداً بعدم القيام بأي انسحاب من القطاع المحاصر، من دون نزع "حقيقي" لسلاح الحركة الفلسطينية. وقال نتنياهو في خلال اجتماع لمجلس الوزراء قبل أيام "إسرائيل ترفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة، ولن ينفّذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، بل سيواصل إحباط التهديدات التي تستهدف قواتنا ومواطنينا".
فيما جددت واشنطن موقفها الداعم للخطة، رغم الرفض الإسرائيلي. واعتبر أحد المسؤولين الأميركيين أن مواقف نتنياهو "لم تزعج" البيت الأبيض، لافتاً إلى أن إسرائيل ملتزمة بالخطة رغم المواقف العلنية الرافضة.