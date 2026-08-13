حماس تجدد التزامها بخطة مجلس السلام حول غزة

جدد القيادي في حركة ، باسم نعيم، الحركة بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع ممثلي مجلس السلام في قبل أيام".

واعتبر نعيم في منشورعلى إكس أن "موافقة حماس، رغم كل التحديات، عكست حرصاً على مصالح ".

إلى ذلك، شدد على أن الحركة "تنتظر من الوسطاء والضامن الأميركي الضغط على بنيامين وحكومته لإلزامه بالخارطة وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية داخلية".

وكان رئيس الوزراء رفض سابقاً الخطة التي قدمتها بشأن غزة ووافقت عليها حماس، متعهداً بعدم القيام بأي انسحاب من القطاع المحاصر، من دون نزع "حقيقي" لسلاح الحركة . وقال نتنياهو في خلال اجتماع لمجلس الوزراء قبل أيام " ترفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة، ولن ينفّذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، بل سيواصل إحباط التهديدات التي تستهدف قواتنا ومواطنينا".

فيما جددت موقفها الداعم للخطة، رغم الرفض الإسرائيلي. واعتبر أحد المسؤولين أن مواقف نتنياهو "لم تزعج" ، لافتاً إلى أن إسرائيل ملتزمة بالخطة رغم المواقف العلنية الرافضة.