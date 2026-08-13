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عربي-دولي

الخارجية الروسية: الضغوط الأميركية على كوبا تؤكد عجز واشنطن

Lebanon 24
13-08-2026 | 04:45
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الخارجية الروسية: الضغوط الأميركية على كوبا تؤكد عجز واشنطن
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جدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف موقف بلاده من رفضها للضغط الأميركي على كوبا، معتبرا هذه الإجراءات مظهرا من مظاهر عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها وكسر إرادة الشعب الكوبي.

وقال ريابكوف في خلال فعالية تذكارية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد زعيم الثورة الكوبية فيديل كاسترو: "فرض المزيد والمزيد من القيود والعقوبات مظهر من مظاهر عجز الولايات المتحدة.. لن ينجحوا في كسر إرادة الشعب الكوبي. نرفض رفضا قاطعا هذه السياسة ونعرب عن تضامننا التام مع أصدقائنا الكوبيين".

وأشار إلى أن روسيا وكوبا ستواصلان تعزيز الشراكة على الرغم من الترهيب والابتزاز السياسي.

وقال: "على الرغم من كل الصعوبات التي يخلقها الأعداء، وعلى الرغم من محاولات خفض ديناميكية تعاوننا من خلال الترهيب والابتزاز السياسي، فإننا لا نستسلم ولن نستسلم. من خططنا مواصلة التعزيز التدريجي للشراكة الاستراتيجية متعددة المجالات على المستوى الثنائي. لطالما كانت روسيا وستظل إلى جانب كوبا التي سنواصل الوقوف إلى جانبها".

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