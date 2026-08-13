الخارجية الروسية: الضغوط الأميركية على كوبا تؤكد عجز واشنطن

جدد نائب موقف بلاده من رفضها للضغط الأميركي على كوبا، معتبرا هذه الإجراءات مظهرا من مظاهر عجز عن تحقيق أهدافها وكسر إرادة الشعب الكوبي.

وقال ريابكوف في خلال فعالية تذكارية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد زعيم فيديل : "فرض المزيد والمزيد من القيود والعقوبات مظهر من مظاهر عجز .. لن ينجحوا في كسر إرادة الشعب الكوبي. نرفض رفضا قاطعا هذه السياسة ونعرب عن تضامننا التام مع أصدقائنا الكوبيين".

وأشار إلى أن وكوبا ستواصلان تعزيز الشراكة على الرغم من الترهيب والابتزاز السياسي.

وقال: "على الرغم من كل الصعوبات التي يخلقها الأعداء، وعلى الرغم من محاولات خفض ديناميكية تعاوننا من خلال الترهيب والابتزاز السياسي، فإننا لا نستسلم ولن نستسلم. من خططنا مواصلة التعزيز التدريجي للشراكة الاستراتيجية متعددة المجالات على المستوى . لطالما كانت روسيا وستظل إلى جانب كوبا التي سنواصل الوقوف إلى جانبها".