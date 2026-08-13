بالفيديو... إنفجار كبير في مصنع ذخيرة قرب روما

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اندلع حريق تلاه انفجار هائل في مصنع الذخيرة السابق "سيميل ديفيسا" (Simmel Difesa) في كوليفرّو، بالقرب من روما، والمملوك حالياً لشركة "KNDS Ammo Italy#エビライ同時視聴#レベル5#YouManiacSeries#線状降水帯 pic.twitter.com/HNjVZtlQnF
— Politi Sphere (@Politi_Sphere) August 13, 2026
اندلع حريق تلاه انفجار هائل في مصنع الذخيرة السابق "سيميل ديفيسا" (Simmel Difesa) في كوليفرّو، بالقرب من روما، والمملوك حالياً لشركة "KNDS Ammo Italy#エビライ同時視聴#レベル5#YouManiacSeries#線状降水帯 pic.twitter.com/HNjVZtlQnF