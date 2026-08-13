بالفيديو... إنفجار كبير في مصنع ذخيرة قرب روما

تسبب حريق بانفجار في مصنع سيميل ديفيزا السابق في كوليفيرو، في مقاطعة في ، ما تسبب باهتزاز عنيف لبلدات مجاورة.



ووفق موقع "Corriere Roma"، وقع الانفجار على مشارف كوليفيرو بمصنع قريب كان يُعرف سابقًا باسم سيميل، وتملكه الآن شركة "كيندز آمو إيطاليا"، التي تنتج ذخيرة متوسطة وكبيرة العيار للدفاع بالإضافة إلى الوقود الصلب لمركبات الفضاء.



ووفق ، يحاول رجال الإطفاء الاقتراب للتحقق من الإصابات، لكن النيران لا تزال شديدة. (ارم نيوز)

اندلع حريق تلاه انفجار هائل في مصنع الذخيرة السابق "سيميل ديفيسا" (Simmel Difesa) في كوليفرّو، بالقرب من روما، والمملوك حالياً لشركة "KNDS Ammo Italy#エビライ同時視聴#レベル5#YouManiacSeries#線状降水帯 pic.twitter.com/HNjVZtlQnF — Politi Sphere (@Politi_Sphere) August 13, 2026 Advertisement