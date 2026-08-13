انفجار ضخم بمصنع للذخيرة قرب روما

أعلنت الشرطة ، مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار ضخم داخل مصنع للذخيرة والمفرقعات في بلدة كوليفيرو على بُعد نحو 40 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة .

وأعقب الانفجار اندلاع حريق داخل المنشأة، ما دفع فرق الإطفاء والطوارئ إلى التوجه سريعاً إلى الموقع، فيما فرضت السلطات طوقاً أمنياً حول المنطقة المتضررة لتأمينها والسماح لفرق الإنقاذ بالعمل.

وأشارت الإيطالية "أنسا" إلى أن المصنع تابع لمجموعة الدفاع "كي إن دي إس"، ويُنتج ذخائر متوسطة وكبيرة العيار مخصصة لأنظمة الدفاع .

ويُعد المصنع جزءاً من قطاع في ، ما أعطى الحادث أهمية إضافية، خصوصاً مع طبيعة المواد والذخائر التي يتم إنتاجها داخل المنشأة.

ولم تعلن السلطات الإيطالية حتى الآن عن حصيلة رسمية للضحايا أو الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار، كما لم تحدد أسبابه.

وبدأت السلطات تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كان الانفجار ناجماً عن خلل تقني أو حادث أثناء عمليات الإنتاج، في انتظار نتائج التحقيقات الأولية.