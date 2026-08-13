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عربي-دولي

الإمارات تقدم 10 ملايين دولار لإغاثة متضرري زلزال كولومبيا

Lebanon 24
13-08-2026 | 12:36
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الإمارات تقدم 10 ملايين دولار لإغاثة متضرري زلزال كولومبيا
الإمارات تقدم 10 ملايين دولار لإغاثة متضرري زلزال كولومبيا photos 0
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أعلنت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية عن استجابة إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتأثرين من تداعيات الزلزال الذي ضرب كولومبيا، وأسفر عن وفيات وإصابات وأضرارٍ مادية جسيمة.
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وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن تلك الاستجابة جاءت بتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضافت أن الاستجابة الإماراتية العاجلة تأتي في إطار مسؤوليات دولة الإمارات والتزامها بتعزيز جهود الإغاثة الدولية، وجهودها الإنسانية في مدّ يد العون للدول الشقيقة والصديقة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، ومساعدة المتأثرين جراء مختلف الأزمات الإنسانية، وحرصها على ضمان وصول المساعدات لجميع الفئات والشرائح المتضررة في الوقت المناسب على نحو يُخفّف من تداعيات الكارثة ويدعم جهود الاستجابة الطارئة في مثل هذه الحالات الصعبة والأوقات الحرجة.

ونقلت الوكالة عن الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن فرق العمل الإماراتية تعمل على تسيير مساعدات إغاثية عاجلة تضم إمدادات طبية ومواد غذائية ومستلزمات إيواء، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية كولومبيا والشركاء الدوليين، بما يتوافق مع أولويات الاحتياجات الفعلية في المناطق الأكثر تضرراً.

وأوضح أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تعمل على تسريع وتيرة إيصال المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية، ويسهم في تخفيف معاناة المتأثرين من جهة ويضمن التعافي المبكر وسرعة عودة الاستقرار في المناطق المتضررة من جهة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أعربت عن تضامنها مع جمهورية كولومبيا إثر وقوع الزلزال الذي تسبب في عدد من الوفيات والإصابات وأحدث أضراراً مادية جسيمة، وعبّرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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