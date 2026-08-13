وزير الدفاع الأميركي: حصار الموانئ الإيرانية مستمر "لأجل غير مسمى"

أكد الأميركي، بيت هيغسيث، أن البحرية الأميركية تمتلك الموارد اللازمة لمواصلة حصار الموانئ "لأجل غير مسمى"، عبر تطبيق نظام لتناوب السفن المنتشرة في المنطقة.

وتتزامن خطة التناوب مع اعتزام إرسال حاملة الطائرات "يو إس إس واشنطن" إلى ، لتتولى مهام "يو إس إس أبراهام لينكولن" التي أمضت أكثر من 250 يوماً في الانتشار.

وكان الرئيس الأميركي ، قد أكد أن تفرض "سيطرة كاملة" على وستُبقي عليها، واصفاً الحصار البحري بـ"الجدار الفولاذي".