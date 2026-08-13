وزير الدفاع الأميركي: حصار الموانئ الإيرانية مستمر "لأجل غير مسمى"

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أكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أن البحرية الأميركية تمتلك الموارد اللازمة لمواصلة حصار الموانئ الإيرانية "لأجل غير مسمى"، عبر تطبيق نظام لتناوب السفن المنتشرة في المنطقة.
وتتزامن خطة التناوب مع اعتزام واشنطن إرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط، لتتولى مهام "يو إس إس أبراهام لينكولن" التي أمضت أكثر من 250 يوماً في الانتشار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أكد أن الولايات المتحدة تفرض "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز وستُبقي عليها، واصفاً الحصار البحري بـ"الجدار الفولاذي".