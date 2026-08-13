تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تركيا: للضغط على إسرائيل لتنفيذ خطة السلام

Lebanon 24
13-08-2026 | 14:00
A-
A+
تركيا: للضغط على إسرائيل لتنفيذ خطة السلام
تركيا: للضغط على إسرائيل لتنفيذ خطة السلام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دعت تركيا، الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط "حقيقية" على إسرائيل من أجل المضي في تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، معتبرة أن الخطوات الإسرائيلية الحالية لا تعكس توجهاً نحو استكمال مسار التسوية.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في مدينة العلمين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يظهر في كل مرحلة، وفق تعبيره، عدم اهتمامه بخطة السلام.

وأضاف أن ذلك يأتي رغم جهود الوساطة والخطوات الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية، معتبراً أن إسرائيل تواصل اتخاذ خطوات سلبية بدلاً من التحرك باتجاه السلام.

وطالب فيدان الإدارة الأميركية بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، بهدف ثنيها عما وصفها بمساعي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية لضمان تطبيق المراحل المتفق عليها في خطة السلام، مؤكداً أن مستقبل غزة لا يرتبط باستقرار الشرق الأوسط وحده، بل ستكون له انعكاسات على الاستقرار العالمي.

وأشاد وزير الخارجية التركي بالدور المصري والجهود التي تبذلها القاهرة من أجل تحقيق السلام، مشيراً إلى وجود تنسيق وثيق بين مصر وتركيا بشأن قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وأوضح أن مباحثاته في مصر تضمنت جلسة خاصة لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية التي تعتبرها القاهرة وأنقرة مخالفة للقانون الدولي.

وتأتي تصريحات فيدان وسط تجدد الجدل بشأن تنفيذ خطة غزة، لاسيما بعد تأكيد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء السعودي: الاتفاق التاريخي في غزة يشكّل منطلقاً لمسار سياسي لتنفيذ خطة السلام
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى ترأست أول اجتماع لتنفيذ خطة المرأة والسلام والأمن في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تجدد التزامها الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة كما أقرها مجلس الأمن الدولي
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يقر خطة جديدة للضغط على روسيا
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:44 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-08-13
Lebanon24
16:10 | 2026-08-13
Lebanon24
16:00 | 2026-08-13
Lebanon24
15:57 | 2026-08-13
Lebanon24
15:30 | 2026-08-13
Lebanon24
15:00 | 2026-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24