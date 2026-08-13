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عربي-دولي

لافروف: روسيا ستختار أهدافها للرد على استهداف سفنها

Lebanon 24
13-08-2026 | 14:15
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لافروف: روسيا ستختار أهدافها للرد على استهداف سفنها
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتحاد الأوروبي اختار "مساراً خطيراً للغاية" عبر ما وصفه بفرض قواعد من جانب واحد تتيح تصنيف سفن ترفع أي علم على أنها جزء من "أسطول الظل" الروسي، محذراً من "رد روسي".

وقال لافروف  في مقابلة مع قناة "فيستي" الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين كان واضحاً في التأكيد أن موسكو سترد "بالمثل" على ما وصفه بـ"النهب والقرصنة"، موضحاً أن "الرد الروسي لن يكون بالضرورة في المناطق البحرية ذاتها التي قد تُتخذ فيها إجراءات ضد السفن الروسية".

وأضاف: "سنختار الأهداف بأنفسنا. وستكون الأهداف هي السفن التي تعمل لصالح الدول التي أعلنت رسمياً أن النهب والقرصنة هما سياستها. سنقرر نحن كيف نتعامل مع هذه السفن"، منتقداً ما وصفه بإصرار بروكسل على وضع قراراتها فوق قواعد القانون الدولي، معتبراً أن هذا التوجه يعكس "سمة مميزة للنخب الأوروبية الحالية".

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