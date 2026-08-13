بالفيديو...إنقلاب قطار في جنوب إنجلترا

استجاب المسعفون وفرق الإطفاء، لبلاغات بشأن خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب ، وانقلابه على جانبه.

وأظهرت صور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عربتين على الأقل منقلبتين على جانبيهما، فيما كان عمال الطوارئ وآخرون يقفون فوق المقلوب.

A train has derailed near Lewes in Sussex, British Transport Police say. The force says it is "responding alongside paramedics and the fire service".



The derailment was described as "a very serious and developing incident" by a local MP. At least two people have been seriously… pic.twitter.com/1AbaIw4Fqw — Channel 4 News (@Channel4News) August 13, 2026 Advertisement

وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر، عبر منصة «إكس»: «أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي أفادت بخروج قطار عن مساره. إنني ممتنة لخدمات الطوارئ الموجودة في الموقع لدعم المتضررين»، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ في إيست ساسكس إنها استدعيت إلى حادث وقع بالقرب من محطة قطار لويس، كما جرى تنبيه فرق الاستجابة الأولى الأخرى. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات.