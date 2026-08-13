بعد 3 أيام من زلزال كولومبيا...فرق الإنقاذ أمام سباق مع الوقت

تراجعت، الآمال في العثور على مزيد من الناجين من الزلزال العنيف الذي ضرب مطلع الأسبوع، بعدما قلّصت فرق الإنقاذ نطاق عمليات البحث، وبدأت في تحويل جهودها نحو إزالة الأنقاض، فيما تواصل عائلات المفقودين انتظار أي عن ذويها.

ودخلت عمليات الاستجابة للكارثة مرحلة أكثر صعوبة، مع مرور الأيام الثلاثة الأولى التي تعد حاسمة في العثور على ناجين. وفي مدينة ، ثالث أكبر مدن البلاد، ركزت فرق الإنقاذ في معظم المواقع على رفع الركام، بعد أن تسببت الهزة الأرضية في انهيار مبانٍ سكنية وأضرار واسعة طالت المنازل والمدارس والمستشفيات.

ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة، بعد السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي بقليل يوم الاثنين، ما دفع السكان إلى الفرار نحو الشوارع في مناطق واسعة من غرب كولومبيا، المعروفة بإنتاج البن.

وبحسب السلطات، أسفر الزلزال حتى ظهر الأربعاء عن مقتل ما لا يقل عن 265 شخصاً، فيما لا يزال نحو 500 آخرين في عداد المفقودين. كما سُجلت أكثر من 150 هزة ارتدادية منذ الزلزال ، ما زاد من صعوبة عمليات البحث ورفع المخاطر التي تواجه فرق الإنقاذ وسط الأبنية والأنقاض غير المستقرة.

وفي ظل اتساع حجم الكارثة، أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي إسبريا، الذي تولى منصبه قبل أيام من وقوع الزلزال، عزمه إعلان حالة طوارئ اقتصادية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار، بهدف توجيه المساعدات المحلية والدولية إلى إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المتضررة.

وتشكل الكارثة اختباراً كبيراً للرئيس الجديد، الذي خاض حملته متعهداً بخفض الإنفاق الحكومي، فيما يواجه حالياً تحدياً مزدوجاً يتمثل في تمويل عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة واحدة من أكبر الأزمات التي تشهدها البلاد.

من جهتها، نفت السلطات الكولومبية رفض أي عروض للمساعدة الخارجية، موضحة أن الحكومة ترحب بفرق البحث والإنقاذ الدولية، لكنها تشترط أن تكون مستوفية لمعايير الاعتماد المعترف بها.