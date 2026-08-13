تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"رسائل مبطنة".. ما الذي يدفع باكستان للتمسك بالوساطة بين واشنطن وطهران؟

Lebanon 24
13-08-2026 | 16:10
A-
A+
رسائل مبطنة.. ما الذي يدفع باكستان للتمسك بالوساطة بين واشنطن وطهران؟
رسائل مبطنة.. ما الذي يدفع باكستان للتمسك بالوساطة بين واشنطن وطهران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتمسك باكستان بمواصلة الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم مرور ستة أشهر على بدء المسار التفاوضي دون التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق، وبعد انهيار "مذكرة تفاهم" لم تصمد سوى أيام، وتجدد المواجهات ووقف إطلاق النار أكثر من مرة.

Advertisement

ويرى مراقبون أن إصرار إسلام آباد على الوساطة يرتبط برغبتها في تعزيز دورها الإقليمي، خصوصًا في ظل التنافس مع الهند، وتحسين صورتها الدولية بعد اتهامات مرتبطة بدعم الإرهاب، إلى جانب مخاوفها من تداعيات انهيار النظام الإيراني على أمنها الداخلي.

وتكرر باكستان تأكيدها استمرار جهود الوساطة، وهو ما شدد عليه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، الذي قال إن ملف الوساطة لم يُغلق، وإنه يمكن تمديد هدنة الستين يومًا المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

مخاوف من الانهيار

يقول الباحث في مركز ستاندرد للدراسات، الدكتور فرهاد دزه يي، إن تمسك باكستان بالوساطة يرتبط، في جانب منه، بحدودها المشتركة مع إيران التي تمتد لنحو 900 كيلومتر، وبخشيتها من انعكاسات أي انهيار للنظام الإيراني على أمنها.

وأوضح دزه يي أن إسلام آباد تخشى خصوصًا من تداعيات نشاط القومية البلوشية في إيران، المرتبطة بـ"جيش العدل"، وسعيها إلى إقامة دولة مستقلة قد تمتد إلى مناطق داخل باكستان.

كما تراهن إسلام آباد على الوساطة لتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة وتقديم نفسها طرفًا قادرًا على التواصل مع واشنطن، فضلًا عن سعيها إلى لعب دور إقليمي أكبر وتكوين أوراق نفوذ جديدة.

لكن فشل مذكرة التفاهم وعدم صمود الهدنة أظهرا، وفق دزه يي، محدودية الأدوات التفاوضية الباكستانية، وفتحا المجال أمام وساطات أخرى أكثر تأثيرًا.

وكانت الوساطة الباكستانية قد بدأت في آذار الماضي، تلتها مفاوضات علنية ومباشرة في منتصف نيسان، قبل صياغة مذكرة التفاهم في حزيران 2026، التي انهارت بعد انتهاء سريانها.
 

البحث عن دور إقليمي

بدوره، يرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا، الدكتور وائل عواد، أن إصرار باكستان على الوساطة يهدف أساسًا إلى إعادة تموضعها إقليميًا وتعزيز نفوذها، إلى جانب محاولة مواجهة العزلة التي فرضتها عليها الهند على خلفية اتهامات مرتبطة بدعم الإرهاب.

ويشير عواد إلى أن باكستان تخشى أيضًا انتقال المواجهة الأميركية الإيرانية إلى حدودها وانعكاساتها على أمنها والطاقة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها.

كما تسعى إسلام آباد إلى تحقيق توازن مع صعود الهند وتعزيز علاقاتها بالدول العربية عبر تحالفات جديدة.

ويرى عواد أن محدودية نتائج الوساطة تعود، في جانب منها، إلى أن القرار الأساسي يبقى بيد واشنطن، ما يجعل قدرة الوسيط على إقناعها بتقديم تنازلات محدودة. وفي المقابل، فإن تمسك إيران بورقة مضيق هرمز أسهم أيضًا في تقليص هامش الحركة أمام الوساطة الباكستانية.

مواضيع ذات صلة
رسالة مُبطّنة لبيكيه؟.. شاكيرا تستغلّ تألّق ميسي لـ"تصفية حسابات" قديمة!
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان: نأمل أن يؤدي الاتفاق بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تؤكد استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هدنة هشة بين واشنطن وطهران.. باكستان وقطر تكثفان الوساطة
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الدول العربية

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

نائب رئيس

الإيرانية

الإيراني

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:44 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-08-13
Lebanon24
16:00 | 2026-08-13
Lebanon24
15:57 | 2026-08-13
Lebanon24
15:30 | 2026-08-13
Lebanon24
15:00 | 2026-08-13
Lebanon24
14:45 | 2026-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24