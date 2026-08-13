تحرك أميركي باتجاه اسرائيل لدفع خطة ترامب بشأن غزة

يعتزم المبعوث الأميركي ، والرئيس التنفيذي لـ"مجلس سلام غزة" نيكولاي ملادينوف، التوجه إلى لبحث تنفيذ خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة.

وبحسب ما نقلته صحيفة " "، قد يصل وملادينوف إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، إلا أن مصدرا مطلعا على التفاصيل أشار إلى أن موعد الزيارة لم يحسم نهائيا بعد.

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد إعلان ، في وقت سابق من الأسبوع، رفض حكومته خطة المكونة من 15 نقطة والتي تم طرحها على إسرائيل وحماس"مجلس سلام غزة"، مؤكدا أن الجيش لن ينسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة .