تحرك أميركي باتجاه اسرائيل لدفع خطة ترامب بشأن غزة

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يعتزم المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، والرئيس التنفيذي لـ"مجلس سلام غزة" نيكولاي ملادينوف، التوجه إلى إسرائيل لبحث تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد يصل كوشنر وملادينوف إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، إلا أن مصدرا مطلعا على التفاصيل أشار إلى أن موعد الزيارة لم يحسم نهائيا بعد.
وتأتي الزيارة المرتقبة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من الأسبوع، رفض حكومته خطة ترامب المكونة من 15 نقطة والتي تم طرحها على إسرائيل وحماس"مجلس سلام غزة"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس.