تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

260 يوماً في البحر.. حاملة بديلة تتجه إلى الشرق الأوسط وسط جدل "لينكولن"

Lebanon 24
13-08-2026 | 23:41
A-
A+
260 يوماً في البحر.. حاملة بديلة تتجه إلى الشرق الأوسط وسط جدل لينكولن
260 يوماً في البحر.. حاملة بديلة تتجه إلى الشرق الأوسط وسط جدل لينكولن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت حاملة الطائرات الأميركية "جورج واشنطن" التحرك غرباً من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسط تقارير عن استعدادها للحلول محل "أبراهام لينكولن" في الشرق الأوسط.
Advertisement

وغادرت "جورج واشنطن" ميناء دا نانغ الفيتنامي، قبل رصدها تعبر مضيق سنغافورة برفقة طراد ومدمرة، ثم تدخل مضيق ملقا المؤدي إلى المحيط الهندي.

ويأتي التحرك بعد بقاء "لينكولن" في البحر لأكثر من 260 يوماً، في انتشار قياسي دعمت خلاله الحرب الأميركية ضد إيران، وسط تقارير عن نقص في الإمدادات ومشاكل تتعلق بالصحة النفسية بين أفراد طاقمها.

وأقرت البحرية بأن العمليات القتالية عطلت مراكز الإمداد التقليدية في الشرق الأوسط وتسببت بنقص وفقدان البريد، موضحة أن الأولوية مُنحت للطعام ثم مواد النظافة فالبريد، ومؤكدة توافر المياه النظيفة والوجبات الصحية حالياً.

وطالب مشرعون ديمقراطيون بتحقيقات وشفافية أكبر بشأن ظروف البحارة، فيما وصف وزير الدفاع بيت هيغسيث التقارير بأنها "مضللة تماماً"، مؤكداً العمل على إعادة الطاقم وتبديله بأسرع وقت.

ونفت البحرية تسجيل زيادة في الأفكار أو المحاولات الانتحارية، لكنها لم تنشر بيانات. كما أعلنت إنقاذ بحار سقط في البحر مطلع آب ونقله لتلقي الرعاية، من دون توضيح ملابسات الحادث.

ومن شأن نقل "جورج واشنطن" أن يترك المحيط الهادئ من دون حاملة طائرات أميركية لمدة غير محددة. (ا ب)
مواضيع ذات صلة
واشنطن ترسل "جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط خلفاً لـ"لينكولن"
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 18:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: أميركا سترسل حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 18:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: حاملتا طائرات أميركيتان تواصلان العمل في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 18:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الحصار الروسي على صادرات الحبوب بمنطقة البحر الأسود سيضر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 18:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24

آسيا والمحيط الهادئ

المحيط الهادئ

الشرق الأوسط

وزير الدفاع

سنغافورة

ديمقراطي

واشنطن

الهندي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:01 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-08-14
Lebanon24
10:00 | 2026-08-14
Lebanon24
09:00 | 2026-08-14
Lebanon24
08:30 | 2026-08-14
Lebanon24
08:01 | 2026-08-14
Lebanon24
07:30 | 2026-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24