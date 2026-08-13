260 يوماً في البحر.. حاملة بديلة تتجه إلى الشرق الأوسط وسط جدل "لينكولن"

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وغادرت "جورج واشنطن" ميناء دا نانغ الفيتنامي، قبل رصدها تعبر مضيق برفقة طراد ومدمرة، ثم تدخل مضيق ملقا المؤدي إلى المحيط .ويأتي التحرك بعد بقاء "لينكولن" في البحر لأكثر من 260 يوماً، في انتشار قياسي دعمت خلاله الحرب الأميركية ضد ، وسط تقارير عن نقص في الإمدادات ومشاكل تتعلق بالصحة النفسية بين أفراد طاقمها.وأقرت البحرية بأن العمليات القتالية عطلت مراكز الإمداد التقليدية في الشرق الأوسط وتسببت بنقص وفقدان البريد، موضحة أن الأولوية مُنحت للطعام ثم مواد النظافة فالبريد، ومؤكدة توافر المياه النظيفة والوجبات الصحية حالياً.وطالب مشرعون ديمقراطيون بتحقيقات وشفافية أكبر بشأن ظروف البحارة، فيما وصف بيت هيغسيث التقارير بأنها "مضللة تماماً"، مؤكداً العمل على إعادة الطاقم وتبديله بأسرع وقت.ونفت البحرية تسجيل زيادة في الأفكار أو المحاولات الانتحارية، لكنها لم تنشر بيانات. كما أعلنت إنقاذ بحار سقط في البحر مطلع آب ونقله لتلقي الرعاية، من دون توضيح ملابسات الحادث.ومن شأن نقل "جورج واشنطن" أن يترك من دون حاملة طائرات أميركية لمدة غير محددة. (ا ب)