تبلغ مساحتها نحو 4.9 مليون كيلومتر مربع.. قارة "خفية" تختبئ تحت المحيط تعرّفوا إليها

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تمتد تحت مياه المحيط الهادئ كتلة قارية شاسعة تبلغ مساحتها نحو 4.9 مليون كيلومتر مربع، لا يظهر فوق سطح البحر سوى جزء ضئيل منها، بينما تقبع بقية أراضيها في الأعماق.وهذه الكتلة المعروفة باسم "زيلانديا" أو "القارة الخفية" تضم نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة وعدداً من الجزر والمرتفعات البحرية، ويرى باحثون أنها تستوفي الشروط الجيولوجية التي تسمح باعتبارها قارة مستقلة، لا مجرد مجموعة من الجزر أو الشظايا القارية المتناثرة.ووفق دراسة علمية نُشرت عام 2017 في دورية "GSA Today" التابعة للجمعية الجيولوجية الأميركية، تغطي زيلانديا مساحة تقارب مساحة شبه القارة الهندية، لكنها تختلف عن القارات المعروفة في أن نحو 94 بالمئة منها مغمور بالمياه، ولا يظهر سوى نحو 6 بالمئة، أبرزها نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة.ولا تمثل زيلانديا اكتشافاً مفاجئاً أو قارة ظهرت حديثاً، بل جاءت نتيجة تراكم أدلة جيولوجية وجيوفيزيائية على مدى عقود. واقترح عالم الجيوفيزياء الأميركي بروس لوينديك اسم زيلانديا عام 1995 لوصف نيوزيلندا والمرتفعات والهضاب المغمورة المحيطة بها.لكن الدراسة المنشورة عام 2017 كانت أول محاولة علمية متكاملة لتقديم الأدلة على أن المنطقة تمثل قارة جيولوجية متماسكة، وليست مجرد أجزاء منفصلة من القشرة الأرضية.استند الباحثون في تصنيف زيلانديا إلى أربعة معايير رئيسية:أولها ارتفاع المنطقة مقارنة بقاع المحيط المحيط بها.ثانيها تنوع الصخور المكونة لها، بما يشمل الصخور النارية والمتحولة والرسوبية الغنية بالسيليكا.ويتعلق المعيار الثالث بسماكة القشرة الأرضية. فبينما يبلغ سمك القشرة المحيطية عادة نحو 7 كيلومترات، يتراوح سمك قشرة زيلانديا في معظم أجزائها بين 10 و30 كيلومتراً، ويتجاوز 40 كيلومتراً تحت أجزاء من الجنوبية لنيوزيلندا.أما المعيار الرابع، فهو امتلاك الكتلة حدوداً جيولوجية واضحة ومساحة كبيرة بما يكفي لتمييزها عن القارات المصغرة أو الشظايا القارية. كما يفصل منخفض محيطي عميق زيلانديا عن ، ما يدعم اعتبارهما كتلتين قاريتين مستقلتين.وكانت زيلانديا جزءاً من قارة "غوندوانا" العملاقة، قبل أن تبدأ بالانفصال عنها خلال العصر الطباشيري المتأخر قبل عشرات الملايين من السنين. وأدى تمدد قشرتها وترققها خلال عملية الانفصال إلى هبوط معظم أراضيها تحت مستوى البحر، من دون أن تتفتت بالكامل إلى كتل صغيرة.وفي تشرين الأول 2023، أعلن معهد "GNS Science" النيوزيلندي استكمال الخريطة الجيولوجية لزيلانديا حتى أطرافها الواقعة تحت الماء، في إنجاز وصفه بأنه الأول من نوعه لقارة كاملة.