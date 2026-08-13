تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طفلان اختفيا منذ أكثر من عام.. ووالدتهما: أريد أجوبة

Lebanon 24
13-08-2026 | 23:58
A-
A+
طفلان اختفيا منذ أكثر من عام.. ووالدتهما: أريد أجوبة
طفلان اختفيا منذ أكثر من عام.. ووالدتهما: أريد أجوبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تزال قضية اختفاء الطفلين ليلي سوليفان وشقيقها جاك في كندا تراوح مكانها، بعد أكثر من 15 شهراً على فقدانهما، فيما تقول والدتهما ماليهيا بروكس-موراي إنها لا تزال تؤمن بأنهما سيعودان.
Advertisement

وبحسب "People"، شوهدت ليلي، البالغة 6 أعوام، وجاك، البالغ 4 أعوام، للمرة الأخيرة صباح 2 أيار 2025 داخل منزلهما في نوفا سكوشا. وقالت والدتهما إنها رأت ابنتها صباح ذلك اليوم، ثم سمعت الطفلين يلعبان في غرفة أخرى قبل أن تعود إلى النوم. وعندما استيقظت، لم تعد تسمع أي صوت، وكان الطفلان قد اختفيا.

وكان الطفلان يعيشان مع والدتهما وزوجها دانيال مارتيل وطفلتهما الرضيعة عند وقوع الحادثة. وفي اليوم التالي للاختفاء، غادرت الأم المنزل مع عائلتها وطفلتها بعد خلاف بين أقاربها وعائلة مارتيل، قائلة إن الشرطة نصحت عائلتها بإخراجها من المكان لأنها كانت في حالة صدمة.

وشملت عمليات البحث منذ ذلك الحين تمشيط الغابات المحيطة بالمنزل، واستخدام كلاب متخصصة، وفحوصات كشف كذب، من دون العثور على الطفلين. وحتى نيسان الماضي، لم تكن السلطات قد صنفت القضية كتحقيق جنائي، مؤكدة أنها لم تجد دليلاً على خطف أو جرم، لكنها قالت في مستندات قضائية حديثة إن التحقيق قد يتحول إلى جنائي إذا ظهرت معطيات جديدة.

وتدرس الشرطة أيضاً طبيعة علاقة بروكس-موراي بمارتيل وقت اختفاء الطفلين، بعدما أظهرت مستندات أن المحققين سألوها عن احتمال تعرضها لعنف جسدي. ووفق ما نقلته التقارير، قالت الأم إن مارتيل كان يقيّد حركتها أحياناً أو يأخذ هاتفها عندما تحاول الاتصال بوالدتها. في المقابل، قال مارتيل للمحققين إن علاقتهما كانت "جيدة"، وإن الخلافات بينهما كانت كلامية ولم تتضمن عنفاً جسدياً.

وتقول بروكس-موراي، التي انفصلت عن مارتيل، إنها محبطة من بطء التحقيق وتشعر بأنها لا تحصل على أجوبة كافية. وأضافت أنها لا ترى نفسها مطالبة بتبرير صمتها للناس، بل تعتبر أنها هي من تستحق معرفة الحقيقة واستعادة طفليها.

وللتعامل مع الغياب، تشغل الأم وقتها بصناعة أعمال فنية ومفاتيح تحمل صور طفليها، كما شاركت في نشاطات للتوعية بقضية اختفائهما. وفي الليل، تنام إلى جانب لعبتيهما المفضلتين: وحيد قرن أبيض بدبوس وردي، وديناصور صغير باللونين الأخضر والأزرق.

ولا تزال السلطات تعرض مكافأة تصل إلى نحو 107 آلاف دولار لمن يقدم معلومات تساعد في كشف مصير ليلي وجاك.
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: سجلنا أكثر من 11 ألف اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين منذ عام 2023
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 18:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إنكلترا وويلز تسجلان أكثر شهور تموز جفافا على الإطلاق منذ عام 1836
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 18:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كنوز غرقت منذ أكثر من 300 عام.. الأسطول الإسباني لا يزال حيًا
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 18:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 جراء الضربات الأميركية منذ 22 حزيران
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 18:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

سوليفان

لي سول

لين لي

بروكس

أم ال

سولي

بروك

الطف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:01 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-08-14
Lebanon24
10:00 | 2026-08-14
Lebanon24
09:00 | 2026-08-14
Lebanon24
08:30 | 2026-08-14
Lebanon24
08:01 | 2026-08-14
Lebanon24
07:30 | 2026-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24